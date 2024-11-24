Необычный воспитатель трудится в Акмолинской области

Необычный воспитатель работает в одном из мини-центров Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Уже 13 лет Арман Досмагамбетов работает с детьми дошкольного возраста. Сейчас он единственный мужчина-воспитатель в регионе. Сначала он преподавал в начальных классах. Затем, когда открылся мини-центр, пошёл туда воспитателем.

"Каждый отец должен быть примером для детей и обучать их хорошим манерам. То есть, как разговаривать со старшими, как надо здороваться, как надо общаться с ровесниками, чтобы никогда не обманывали друг друга, любили и уважали. Мы начинаем каждый рабочий день, например, с детьми здороваемся. Потом каждого обнимаю, спрашиваю, как дела, кто тебя привёз, как настроение", – говорит Арман Досмагамбетов.

Довольны и родители малышей. По их словам, в первое время они испытывали тревогу и сомнения, но сейчас они не знают воспитателя лучше, чем Арман Досмагамбетов.

По его словам, каждому ребёнку нужен индивидуальный подход. При этом всё должно быть в игровой форме. Практики Армана Досмагамбетова оценили и его коллеги.

"Работа для коллеги не просто работа, а призвание. Он умеет найти подход к каждому малышу, стремится, чтобы каждому воспитаннику в группе было комфортно и непринуждённо. Как результат – выпускники Армана Карибаевича в дальнейшем показывают высокие результаты в обучении", – говорит Айгуль Тургужинова, директор Центра детско-юношеского творчества.

Арман Досмагамбетов – отец троих детей и в этом году стал председателем Союза отцов Бурабайского района.