Необычный способ контрабанды выявили в области Абай

В Семее в учреждении №20 сотрудники группы досмотра предотвратили очередную попытку доставки запрещенного предмета, а именно мобильного телефона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При досмотре продуктов питания с помощью рентген-аппарата сотрудники предотвратили попытку проноса мобильного телефона на территорию учреждения, который был упакован в плитку шоколада "Казахстан".

24-летний семейчанин признался, что приехал на краткосрочное свидание к своему знакомому и по его просьбе привез мобильный телефон, завернув в шоколад. Сам же осужденный знакомство с курьером и организацию доставки отрицает.

"В настоящее время в отношении “курьера” составлен административный протокол", – пояснил начальник режимного отдела Мейржан Кунафин.