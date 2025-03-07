В Астане произошел инцидент на автозаправочной станции, который едва не привел к крупному пожару, передаёт BaigeNews.kz.

В Сети появилось видео, на котором мужчина, подъехавший на своей машине, открыл топливный бак и, вставив пистолет, неожиданно поднес к нему зажигалку. Как только огонь коснулся бензина, пламя мгновенно вспыхнуло и охватило все вокруг.

К счастью, происшествие не привело к трагедии: к мужчине быстро подбежали сотрудники АЗС и неравнодушные прохожие, которые смогли отогнать автомобиль и потушить пожар с помощью огнетушителей. На видео видно, что пламя расползается по земле, но удается избежать серьезных последствий.

Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу ДЧС столицы, однако они сообщили, что не получали вызовов по данному происшествию. В Департаменте полиции также не располагают информацией о данном инциденте.

Пользователи Cети в комментариях выразили беспокойство по поводу безрассудных действий водителя и призвали привлечь его к ответственности, так как такие поступки могут представлять угрозу для жизни людей на заправке.