Необычный эксперимент провели четыре села в ВКО

Жители сел Кокбастау, Теректы, Жанузак и Байтогас Восточно-Казахстанской области отказались от употребления алкоголя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Сообщается, что жители сел Кокбастау, Теректы, Жанузак и Байтогас отказались от употребления алкоголя. Это сказалось на криминогенной обстановке в населенных пунктах. Там не зарегистрировано ни одного правонарушения.

Как отметили в полиции, в регионе в целом активно ведётся работа по противодействию "пьяной" преступности.



В центр временной адаптации и детоксикации в 2023 году помещено более пяти тысяч человек, около 370 человек с алкогольной зависимостью направлены в специализированные лечебно-профилактические учреждения. После того, как эти люди проходят реабилитацию, участковые инспекторы их проверяют и предостерегают, чтобы те не попались на уловки преступников или сами не стали нарушителями.

Помимо этого, стражи порядка изымают незаконную алкогольную продукцию. По итогам 2023 года в регионе изъяли 16,5 тонны суррогатного спирта, а 205 человек привлекли к административной ответственности за нарушения в сфере реализации.