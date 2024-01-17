  • 17 Января, 16:01
  • BAIGENEWS

Необычный эксперимент провели четыре села в ВКО

Сегодня, 14:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
sordis.ru Сегодня, 14:43
Сегодня, 14:43
140
Фото: sordis.ru

Жители сел Кокбастау, Теректы, Жанузак и Байтогас Восточно-Казахстанской области отказались от употребления алкоголя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что жители сел Кокбастау, Теректы, Жанузак и Байтогас отказались от употребления алкоголя. Это сказалось на криминогенной обстановке в населенных пунктах. Там не зарегистрировано ни одного правонарушения.

Как отметили в полиции, в регионе в целом активно ведётся работа по противодействию "пьяной" преступности.

В центр временной адаптации и детоксикации в 2023 году помещено более пяти тысяч человек, около 370 человек с алкогольной зависимостью направлены в специализированные лечебно-профилактические учреждения. После того, как эти люди проходят реабилитацию, участковые инспекторы их проверяют и предостерегают, чтобы те не попались на уловки преступников или сами не стали нарушителями.

Помимо этого, стражи порядка изымают незаконную алкогольную продукцию. По итогам 2023 года в регионе изъяли 16,5 тонны суррогатного спирта, а 205 человек привлекли к административной ответственности за нарушения в сфере реализации.

Самое читаемое

Наверх