Необычный челлендж: туркестанские госслужащие переоделись в национальную одежду

Туркестанские акимы и госслужащие вышли на работу в национальной одежде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области

Старт челленджу "Наурыз - праздник национальных традиций и гостеприимства", посвященному популяризации национальной идентичности, культуры и одежды, дал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. Поздравив коллег с наступающим праздником Наурыз, глава региона провел очередное заседание аппарата акима области.

"Я сегодня особенно рад видеть всех вас. Надо поддерживать нашу культуру, традиции. Пусть Наурыз придёт с добром, пусть принесёт достаток нашему народу", - сказал Сатыбалды и дал ряд поручений по повестке дня.

Аким области призвал всех туркестанцев присоединиться к этой акции, проявить свой патриотизм и активную гражданскую позицию.

К слову, руководители и сотрудники областных управлений, акимы районов и городов, работники акиматов тоже пришли на работу в национальной одежде. В будущем ношение такой одежды может перерасти в традицию.