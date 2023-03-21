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Арман Мухатов/BaigeNews.kz Сегодня, 10:15
258
Сегодня, 10:15
258
Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz

Необычным видео поздравила казахстанцев пресс-служба президента

Тelegram-канал Акорды опубликовал необычное поздравление с Наурызом, передаёт BaigeNews.kz

Стилизованный видеоролик к празднику повторяет завораживающий тренд "Бесконечная картинка".

Нужно отметить, что тренд в соцсетях стал вирусным, благодаря  французскому художнику, известному под псевдонимом Vaskange.  Его работа, которую можно "бесконечно" увеличивать очаровала миллионы людей в социальных сетях.

Видео: t.me/aqorda_resmi
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Сегодня, 10:15
258
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