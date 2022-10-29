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Необычные уроки учителя из Атырау стали популярны в TikTok
Сегодня на странице педагога в TikTok около пяти тысяч подписчиков.
Учитель английского языка из Атырау Ислам Кадыров покоряет платформу TikTok, где выкладывает отрывки своих занятий в школе,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.
Творческий подход и игры во время уроков помогли педагогу расположить к себе школьников и повысить их интерес к изучению иностранного языка.
Ислам Кадыров работает учителем английского языка в Атыруской школе-гимназии №41. Занятия педагога всегда проходят увлекательно, благодаря его игровой форме обучения. Родители школьников отмечают, что с приходом Ислама Кадырова, английский язык стал одним из любимых предметов детей.
"Мой сын учится в в четвёртом классе. Мне нравится подход и методика педагога. Сын, который обычно с неохотой ходил на занятия, сейчас говорит, что английский язык самый любимый предмет в школе. У других детей тоже повысился их интерес к изучению английского. Дети с удовольствием ходят в школу, всегда возвращаются с занятий в хорошем настроении. Мне кажется, это хороший показатель", — сказала один из родителей школьников.
Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК
Ислам Кадыров работает учителем английского языка уже шесть лет. По его словам, он с детства мечтал стать педагогом и делиться со своими знаниями с детьми.
"Всегда хотел быть учителем. Мне нравится работать с детьми, преподавать им английский язык и каждый раз придумывать для них новые игры. Я думаю, если ты любишь свою профессию, то всегда найдешь путь к сердцу ребенка. Моя цель — облегчить процесс изучения иностранного языка. Для этого я пытаюсь сам развиваться, ищу новые методики, подходы, провожу занятия в свободной форме", — рассказал Ислам Кадыров.
Сегодня на странице учителя в TikTok около пяти тысяч подписчиков. Учитель планирует развивать свою страницу для того, чтобы знания получали дети из самых разных уголков страны, и поддерживать своих учеников на различных конкурсах и олимпиадах.
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