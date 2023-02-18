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Необычные арт-объекты в Астане: как казахстанец создает кинетические инсталляции
Скульптор Ануар Шаймергенов создаёт уникальные инсталляции. Его работы посвящены разным темам: это и коммерческие проекты, и установки в национальном стиле. Их жители столицы могут увидеть на выставках современного искусства. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz он рассказал о своих работах и процессах их создания.
Фото из личного архива Ануара Шаймергенова
Ануар Шаймергенов давно занимается изготовлением различных скульптор и подделок. Интерес к творчеству у него появился детстве. Во многом на это повлиял пример отца, у которого была своя мастерская, где он создавал национальные изделия и сувениры.
“Я и мой старший брат помогали ему в этом. Учились, смотрели как лучше делать. Поневоле мы впитывали весь опыт, не зная, что он пригодятся нам в будущем. Помню как в школе приходил на занятия в кольчуге, сплетённой из алюминиевой проволоки и ловил восторженные взгляды одноклассников. Я тогда не осознавал, что не все умеют пользоваться инструментами и станками, ведь это для меня это было просто, в порядке вещей. Все детство я разбирал и собирал различные предметы, можно сказать, вырос с отвёрткой руках”, — вспоминает скульптор.
После школы Ануар закончил колледж по специальности "дизайна" и стал заниматься творческой деятельностью. Он создавал новые проекты, участвовал в конкурсах, телевизионных программах.
Три года назад скульптор увлёкся инсталляциями, и это дало новый виток в его творческой карьере.
“В 2020 году я наткнулся на ролик художника кинетика. До этого он часто попадался мне в соцсетях, и я пытался что-то делать, но не получалось. Однако в этот раз у меня что-то щёлкнуло. Буквально через пару дней мне удалось спроектировать первую кинетическую инсталляцию. Я её назвал "Состояние души", — рассказал собеседник.
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В работе Ануар использует разные материалы. По его словам, все зависит от идеи.
"Когда идея сумасшедшая, я сначала леплю её из того что есть. Могу просто создать мысленный образ комнаты, где только я и она наедине, смотреть на нее и любоваться ее прекрасными движениями. А после уже проектирую чертежи на компьютере. Во мне всегда борются две личности: суровый инженер и летающий в облаках художник. Когда художник что-то придумывает, инженер даёт свой вердикт, а возможно ли такое сделать? Не будет ли это нарушением правил? По времени всегда по-разному. Какие-то проекты создаются очень долго, какие-то за неделю. Из материалов использую: дерево, металл, пластик, жидкость, стекло, камни, крыло от самолета. В этом я себя не ограничиваю", — делится Ануар.
Ануар отмечает, что кинетические инсталляции — это новое явление для казахстанского рынка. И пока далеко не все понимают в чём их смысл.
Но есть и те, кто успешно внедряет их для своих проектов.
"Находятся люди, которые используют кинетические инсталляции как средство для маркетинга. Один наш клиент окупил ресторан в разы быстрее запланированного графика, за счет того, что его место стало популярным в Instagram. Хороший сервис, вкусная кухня, приятный дизайн интерьера и все это впечатление усиливает кинетическая инсталляция, которая стала популярна в соцсетях", — рассказал скульптор.
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Сказочные кареты
Ануар Шаймергенов также известен жителям столицы, как создатель карет. Несколько лет назад он собирал их в своем гараже. Кареты казахстанского скульптора были настолько популярны в Казахстане и СНГ, что о нём писали в британском Daily Mail.
“В 2011 году мы с отцом собрали первую карету. На это у нас ушло почти восемь месяцев.Мы настолько были увлечены работой, что иногда мне приходилось оставаться в мастерской и спать в кабине кареты”, — вспоминает скульптор.
Фото из личного архива Ануара Шаймергенова
Вместе с отцом они собрали 12 карет. Их сдавали в аренду на мероприятия и продавали. Некоторые были куплены заказчиками из России.
Кареты использовали для торжественных случаев – свадеб, дни рождений. Но особенно популярными они становились перед новым годом.
И для новогодних праздников скульпторы создали сани.
"У меня остались незабывае впечатления от выездов на санях. Было приятно видеть, что у людей поднималось настроение, когда мы проезжали. К саням даже подходили взрослые мужчины и рассказывали стихи, волнуясь и переживая. У меня был мешок с конфетами, и я раздавал их всем, кто танцевал, пел или рассказывал стихи", — вспоминает собеседник.
Создание карет и саней сделало знаменитым скульптора, но со временем он решил заняться другими проектами.
О творческих планах
В будущем Ануар планирует не останавливаться на коммерческих проектах. Сейчас скульптор вкладывается в свою мастерскую и материалы.
"Мне бы хотелось реализоваться как художник. В основном сейчас я работаю над развитием своей мастерской. Ищу сотрудников, покупаю материалы и станки. Пока у меня нет желаемого оборудования, на котором я бы творил невероятные замыслы. Мне хочется попробовать работать с разными материалами и покорять просторы земли. Открыть выставку заграницей, удивить искушенных зрителей. Других кинетиков в Казахстане я пока не встречал, возможно, они есть, но я с ними не знаком", — признался Ануар.
Начинающим талантам, которые только начинают свой путь в творчестве, Ануар советует не бояться экспериментировать и быть уверенными в себе.
"В творческом пути будут и хорошие, и плохие моменты. Вас будут ругать и хвалить, ломать полностью. Но будут и те, кто поможет встать. Будут провальные проекты и овации в зале. Это всё жизнь и её грани, которые называются даром. Благодарите вселенную за этот дар. Творите, стройте, рисуйте, стерите все и начните заново, никто не знает инструкций, как жить. Вы сами пишите свою историю", — советует собеседник.
Фото Ануара Шаймергенова
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