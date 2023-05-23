Необычную свадьбу на велосипедах сыграли в Петропавловске

Фото: Instagram / skopetro_news

Петропавловские молодожёны необычно отметили свадьбу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт Skopetro_news.

Людмила и Юрий Ивановы познакомились в 2021 году в группе людей, объединённых велоспортом. Брак они зарегистрировали 4 мая 2023 года, а свадьбу провели 17 мая — ждали хорошую погоду. По случаю свадьбы молодые люди решили устроить велозаезд в центре города. Они пригласили друзей, велолюбителей, родных.

Мероприятие проходило на Вороньем острове. Здесь провели выездную регистрацию брака. Арка для молодожёнов была сделана из велосипедов и украшена цветами, шарами. Звучала музыка, а друзья активно принимали участие в конкурсах.