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Instagram / skopetro_news Сегодня, 00:44
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Сегодня, 00:44
88
Фото: Instagram / skopetro_news

Необычную свадьбу на велосипедах сыграли в Петропавловске

Петропавловские молодожёны необычно отметили свадьбу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт Skopetro_news

Людмила и Юрий Ивановы познакомились в 2021 году в группе людей, объединённых велоспортом. Брак они зарегистрировали 4 мая 2023 года, а свадьбу провели 17 мая — ждали хорошую погоду. По случаю свадьбы молодые люди решили устроить велозаезд в центре города. Они пригласили друзей, велолюбителей, родных. 

Мероприятие проходило на Вороньем острове. Здесь провели выездную регистрацию брака. Арка для молодожёнов была сделана из велосипедов и украшена цветами, шарами. Звучала музыка, а друзья активно принимали участие в конкурсах. 

Видео: Instagram / skopetro_news
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Сегодня, 00:44
88
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