В честь главного национального праздника — Дня Независимости Республики Казахстан, символизирующего свободу, единство и процветание страны, Управление туризма города Алматы совместно с Управлением пограничного контроля при Пограничной службе КНБ РК и Международным аэропортом Алматы организует уникальную акцию под названием "Сладкий подарок в знак приветствия". Мероприятие призвано создать праздничное настроение и подчеркнуть глубокое уважение алматинцев к традициям гостеприимства, передаёт BaigeNews.kz.

В момент прохождения паспортного контроля пассажиры получат сладкие презенты — традиционный казахстанский шоколад и печенье. Акция охватит свыше 5 тысяч пассажиров на более чем 50 международных рейсах, создавая для прибывающих гостей атмосферу тепла и дружелюбия уже с первых минут пребывания в Алматы.

Данная инициатива является частью глобальной программы повышения качества туристического сервиса "Visitor Experience".

Алматы активно формирует позитивное восприятие города как современного, гостеприимного и культурного направления для путешественников со всего мира. По данным Masterсard, высокий уровень сервиса и уникальные впечатления от посещения города способствуют возвращению гостей — с января по октябрь 2024 года доля повторных визитов составила 25%.

Особое внимание уделяется повышению профессионализма сотрудников пограничной службы и таможенного контроля. Ежегодные фасилитационные сессии по гостеприимству помогают им совершенствовать навыки общения с международными гостями, что обеспечивает высокий стандарт обслуживания и дарит путешественникам чувство заботы и уважения.

Статистика подтверждает успех Алматы как одного из ведущих туристических центров региона: за 9 месяцев 2024 года общий турпоток увеличился на 14,2%, достигнув 1 729 601 человек. Число иностранных туристов выросло на 24%, составив 507 567 человек, что составляет более половины от общего турпотока Казахстана.