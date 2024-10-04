Необычное спасение 2-летнего малыша прошло в Шымкенте

В Шымкенте любознательный малыш случайно надел на голову детский горшок и не смог снять его самостоятельно, двухлетнему ребенку потребовалась помощь спасателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"На место происшествия прибыли спасатели Оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью шанцевых инструментов аккуратно сняли пластиковый горшок. Все обошлось без травм", - сообщили в ДЧС. Сотрудники ведомства просят заботиться о детях, и не оставлять их без присмотра.