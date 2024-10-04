Необычное спасение 2-летнего малыша прошло в Шымкенте
Сегодня, 04:19
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Сегодня, 04:19Сегодня, 04:19
59Фото: скриншот с видео МЧС РК
В Шымкенте любознательный малыш случайно надел на голову детский горшок и не смог снять его самостоятельно, двухлетнему ребенку потребовалась помощь спасателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"На место происшествия прибыли спасатели Оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью шанцевых инструментов аккуратно сняли пластиковый горшок. Все обошлось без травм", - сообщили в ДЧС.
Сотрудники ведомства просят заботиться о детях, и не оставлять их без присмотра.
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