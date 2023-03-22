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Необычное поздравление с Наурызом получили казахстанцы из космоса
Российский космонавт-испытатель, уроженец Костаная Дмитрий Петелин поздравил земляков с Наурызом и снял ко дню весеннего равноденствия таймлапс пролета МКС одного витка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Роскосмос".
"Дорогие казахстанцы, особенно Костанай, земляки, с праздником вас! Берегите себя! Мне выпал шанс взглянуть на землю из космоса. Хочу вам сказать: не обижайтесь друг на друга и злитесь понапрасну. Наша планета — огромная и очень красивая. С орбиты кажется, что и бед не может быть на такой красивой Земле. Сегодня большой светлый праздник. Счастья вам смотрите на неприятности высока, с радостью встречайте закаты и рассветы, наслаждайтесь каждым днём. Знайте, что жизнь прекрасна! — обратился к землякам космонавт.
Также в своём Telegram-канале "Роскосмос" опубликовал таймлапс пролета МКС, снятый Петелиным специально ко дню весеннего равноденствия.
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