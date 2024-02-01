Необычно учат казахский язык сотрудники ДУИС в Акмолинской области

Знай другие языки, но почитай родной. Под таким девизом в ДУИС в Акмолинской области провёл мероприятие "Қазақ тілі - мемлекеттік тіл", передаёт BaigeNews.kz.

"Поддерживая развитие государственной языковой политики, планомерно реализуются меры, способствующие укреплению статуса государственного языка, расширение его сферы применения. Сегодня провели очередное тематическое мероприятие на знание казахского языка. Программу планировали сообща, чтобы заинтересовать ребят. Участниками стали сотрудники разных национальностей", - рассказала начальник штаба учреждения №65 Замира Мадеева.

Начали мероприятие с небольшой лекции о значимости государственного языка, его применении и популяризации. После участники поработали в группах. Нужно было по картинкам отгадать пословицу, а в другом задании прочитать первую часть изречения и самостоятельно закончить его на казахском языке.

Особенно запомнилась участникам постановка мини-спектакля "Қозы Көрпеш и Баян Сұлу". На импровизированной сцене в роли Баян и её подруги выступили сотрудницы Валерия Ноздрина и Людмила Нечайкина, а красавца джигита сыграл молодой сотрудник Азамат Исабеков.

Завершили мероприятие песней о Қозы Көрпеш и Баян Сұлу.