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Необычная школа: Где учатся онкобольные дети в Астане
Обучение в специальной школе помогает детям с онкологией не отстать от школьной программы, пока они находятся на длительном лечении в клинике. После выздоровления они смогут вместе с одноклассниками продолжить обучение в обычных школах.
Всемирный день онкобольного ребёнка отметили в Национальном научном центре материнства и детства в Астане. Несколько десятков детей находятся там на длительном лечении от онкологических заболеваний. Благодаря специальной школе внутри самой клиники маленькие онкобольные пациенты не пропускают уроки, получают оценки и переходят из четверти в четверть в городских школах, в которых они закреплены. Корреспондент BaigeNews.kz посетила отделение онкологии, где находится необычная школа и smart-классы, а также побеседовала с педагогами и психологами, работающими там. Подробнее об этом читайте в фоторепортаже.
Первое, что бросается в глаза, при в ходе отделение онкологии – расписные стены с детскими принтами. Начальник отдела психолого-социальной помощи Ляйля Тусупбаева рассказала о том, что преображение стен отделения – инициатива самих сотрудников, чтобы сделать пребывание детей более комфортным.
"Когда дети приходили к нам на лечение, они не хотели заходить в отделение, им было страшно, стены отделения были серыми и это не вызывало у малышей позитивных эмоций. Чтобы уговорить ребёнка войти, приходилось звать психолога, вести долгие беседы, "подкупать" игрушками и исполнять их желания. Тогда нам пришла идея раскрасить стены, мы привлекли для этого волонтёров. Это дало положительный эффект", – рассказала специалист.
Помимо этого, психологи отделения регулярно работают с детьми и родителями, чтобы облегчить их состояние. Первый психолог появился в центре в 2010 году, но он был один. В 2018 году была создана целая служба психолого-социальной помощи, где работают семь психологов, руководитель, социальный работник, методисты, два воспитателя и пять учителей. Также сотрудники клиники привлекают волонтеров, которые помогают проводить для детей различные мероприятия. Кроме того, служба оказывает не только психологическую, но и правовую помощь родителям и детям, которые лечатся в клинике.
"Когда дети и родители поступают к нам в отделение, их состояние можно только представить. Они испытывают сильный страх, ужас, смятение, непринятие, агрессию. Поэтому в первую очередь, мы прорабатываем с ними эти эмоции. Далее мы выясняем, хотят ли они вообще работать с психологами, потому что все это происходит по доброй воле пациентов и родителей. К счастью, большинство из них дают согласие, потому что они понимают, насколько важно преодолеть этот стресс. В своей работе я делаю основной упор на родителей, потому что ребёнок все чувствует. Если мама будет нервная или встревоженная, он сразу ощутит это, даже если мама попытается это скрыть. Как показывает практика, когда морально родители начинают чувствовать себя лучше и отпускают внутреннее напряжение, то дети быстрее идут на поправку. Также мы учим родителей правильно разговаривать с детьми, поскольку многие родители закрываются в себе, но эта связь ни в коем случае не должна прерываться", – поделилась психолог отделения психолого-педагогической помощи Гульбара Мусаева.
В работе с ребёнком психологи используют свои инструменты – сказкотерапия, арт-терапия, музыка. Они чередуют их так, что ребёнок даже не замечает, как происходит коррекция его психоэмоционального состояния. С совсем маленькими детьми до 5 лет психолог работает исключительно в игровой форме. Кроме того, в отделении онкологии проводят психологические консультации для врачей.
Второе, к чему приковывается взгляд в отделении онкологии – необычная школа с красивыми, просторными классами для учебы и досуга детей. Из беседы с методистом Ляйлёй Утегеновой мы узнали, что школу открылы в 2010 году специально для детей, находящихся на длительном лечении. Здесь пациенты обучаются по школьной программе с 1 по 11 класс на двух языках в дни, когда они свободны от лечения и процедур.
"Все это было организовано для того, чтобы дети не отстали от школьной программы и после выздоровления смогли вместе с одноклассниками продолжить обучение, ведь пациенты лечатся здесь месяцами, а то и годами. Наша школа держит связь с городскими школами, в которых дети зарегистрированы, у нас они получают оценки, мы отправляем их в школу, и с этими оценками они переходят вместе со всеми ребятами из четверти в четверть, из класса в класс, находясь в клинике. После выписки из больницы они получают у нас справки, табель с оценками и в школе их аттестовывают. Таким образом учебу они не прерывают", – добавила Ляйля Утегенова.
Там есть как групповая форма обучения, так и индивидуальная – для детей, которые по состоянию здоровья не могут выйти из палаты, педагог приходит к ним сам.
С 2018 года в клинике появился красивый и оснащённый смарт-класс для проведения уроков. Также был открыт сенсорный класс для досуга школьников и занятий с воспитателями детей дошкольного возраста.
"На данный момент в школе обучается 40 детей в возрасте от 6 до 18 лет. Дети обучаются каждый день согласно расписанию с учётом процедур, но мы снижаем для них нагрузку до двух уроков. В начальных классах уроки длятся 20-25 минут, в средних и старших классах урок длится 30-35 минут. К ним мы применяем облегчённый метод обучения", – заключила методист.
автор фото: Алина Алиева
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