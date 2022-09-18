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Необычная оптическая иллюзия обнаружена в космосе
Телескоп Hubble запечатлел две спиральные галактики, образовавшие космическую "улитку". Учёные считают, что именно так могут рождаться новые звёзды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Европейского Космического Агентства.
Телескоп Hubble получил фото двух спиральных галактик, словно застрявших в столкновении.
Сфотографированные объекты находятся на расстоянии более миллиарда световых лет от Земли.
На фото две золотистые спирали готовы вот-вот столкнуться. На самом деле эти галактики вообще никак не взаимодействуют. Их пересечение — иллюзия. Из-за угла обзора галактики оказались на одной прямой.
"Звёзды - это машины, которые создают Вселенную. У нас не было бы жизни без звёзд, и все же мы не до конца понимаем, как они формируются", - объяснила руководитель исследования Елена Сабби из Научного института космического телескопа в Балтиморе.
Галактики довольно часто сталкиваются в космосе, и проект ZooGalaxy, в рамках которого и изучили новый снимок, уже сообщал о множестве столкновений. Считается, что этот процесс позволяет сверхмассивным черным дырам достигать массы, в миллиарды раз превышающей массу Солнца: когда галактики сливаются, черные дыры в их центрах тоже сливаются.
Первые подобные наблюдения были сделаны 11 лет назад. Учитывая долговечность телескопа, архив данных Хаббла теперь содержит астрономические данные за более чем 32 года, что позволяет проводить беспрецедентные долгосрочные исследования.
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