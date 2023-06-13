Необязательно занимать кресло, чтобы помогать детям - Аружан Саин об отставке

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Аружан Саин дала комментарий относительно отставки с поста детского омбудсмена, передаёт BaigeNews.kz. Она призналась, что получила от Касым-Жомарта Кемелевича цветы и благодарственное письмо за проделанную в должности уполномоченного по правам ребёнка работу. Кроме того, руководитель администрации президента Аида Балаева озвучила, что смена производится, как положено, в рамках ротации.

"Таким образом, завершился один из этапов моей жизни – в должности Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Казахстан, которому я посвятила 4 года. Это дало мне колоссальный опыт, знания, но требовало огромного количества сил и времени (вся информация есть на сайте bala-ombudsman.kz). Соглашаясь на эту позицию, я ставила целью заниматься не только обращениями к УПР, которых за эти 4 года поступило и отработано 1360 (за что я благодарна команде нашего Фонда "ДОМ"). Я хотела добиваться системных изменений в стране, так как, много лет помогая детям и их родителям, мы глубоко понимаем причины и последствия имеющихся проблем, а главное – видим пути их решения. Казахстану нужны кардинальные реформы, чтобы права детей соблюдались в образовании, здравоохранении, соцзащите, в самых разных областях нашей жизни", - сказала она.

На должности детского омбудсмена Саин провела четыре года.

"Да, это неоплачиваемая работа, занимавшая всё время и силы, работа 24/7. Но это и шанс, который нельзя было не использовать для изменений нашего родного Казахстана. Как мне вчера было сказано, я заложила основу эффективного института Уполномоченного по правам ребёнка. Но я хочу особо отметить, что это по-настоящему общественный и гражданский институт, где не было на копейки бюджетных денег, а был искренний, волонтёрский вклад каждого. Многое состоялось благодаря поддержке народа Казахстана, вере в правильные, нужные людям Идеи. И я рада, что смогла внести свой вклад, печально лишь, что во многих вопросах мы так и не смогли пока сдвинуть эту государственную махину", - отметила она.

По ее словам, многого удалось добиться в основном в решении локальных либо узконаправленных проблем, но многого сделать так и не получилось, и на это тоже есть причины: складывавшуюся годами государственную систему, которая формирует действующую реальность, изменить очень трудно.

"Безусловно, я понимала, что в вопросах больших системных изменений будет и такое же большое сопротивление. Тем более, когда речь идёт о финансировании всего, что касается детей, где часто бюджетные деньги до детей просто не доходят или доходят в мизерном количестве. Отдельным чиновникам приходилось озвучивать, что я пришла на позицию УПР не дружить с высокопоставленными людьми, а решать государственные задачи, и, если наши цели расходятся, не надо обижаться, что я буду всемерно использовать возможности мандата УПР для реализации прав детей", - подчеркнула Саин.

Она также рассказала, о чем говорила с президентом Касым-Жомартом Токаевым на последней встрече в качестве уполномоченного по правам ребенка.

"Я озвучила главе государства статус исполнения его поручений, указала на проблемы, связанные с их исполнением – отдельно по уровням местных исполнительных органов власти, центральных госорганов, Администрации Президента. Рассказала о проблеме недостоверности представляемой отдельными чиновниками информации и статистики. Передала всё в письменном виде, с массой приложений, где представлен анализ, исследования, экспертное мнение по каждой теме. На встрече никаких замечаний у Президента не было, было лишь сказано, что отдельные чиновники жалуются на то, что я требую невыполнимые вещи, и мы обсуждали причины их недовольства. Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что ему импонирует моё качество не бояться идти на конфронтацию, обещал разобраться с озвученными проблемами, с предложениями по реализации новых реформ. Я выражаю благодарность Касым-Жомарту Кемелевичу за оказанное доверие, за поддержку, которую он оказывал на протяжении всего времени моей работы!", - добавила она.

В заключении она написала, что продолжит оказывать помощь детям.