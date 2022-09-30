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"Необразованный человек слаб" - Токаев встретился с педагогами в Семее
Президент посетил Педагогический колледж имени М. Ауэзова, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.
Президент осмотрел выставку, посвященную истории и достижениям учебного заведения, а затем побеседовал с преподавателями и учащимися. В ходе открытой беседы Касым-Жомарт Токаев поделился своими мыслями о значимости труда педагогов.
"Учитель – благородная профессия. Мы все уважаем учителей, потому что это личности высокого уровня. Вы даете детям нужные знания. Можно сказать, что необразованный человек слаб. Как такой человек сможет выжить в современном конкурентном мире? Поэтому я признателен молодым специалистам. Государство всегда будет поддерживать таких молодых людей, как вы", – подчеркнул глава государства.
Президент также сказал студентам о том, что реформы в нашей стране проводятся для того, чтобы создать условия для молодежи.
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