open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • "Необразованный человек слаб" - Токаев встретился с педагогами в Семее
Борт№1 Сегодня, 16:56
116
Фото: Борт№1

"Необразованный человек слаб" - Токаев встретился с педагогами в Семее

Президент посетил Педагогический колледж имени М. Ауэзова, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Президент осмотрел выставку, посвященную истории и достижениям учебного заведения, а затем побеседовал с преподавателями и учащимися. В ходе открытой беседы Касым-Жомарт Токаев поделился своими мыслями о значимости труда педагогов.

"Учитель – благородная профессия. Мы все уважаем учителей, потому что это личности высокого уровня. Вы даете детям нужные знания. Можно сказать, что необразованный человек слаб. Как такой человек сможет выжить в современном конкурентном мире? Поэтому я признателен молодым специалистам. Государство всегда будет поддерживать таких молодых людей, как вы", – подчеркнул глава государства.

Президент также сказал студентам о том, что реформы в нашей стране проводятся для того, чтобы создать условия для молодежи.

Борт№1
1/1
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Токаев #Семей #педагог #студенты
Журналист
Сегодня, 16:56
116
Поделитесь:
Наверх