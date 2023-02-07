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Необоснованные запреты на беспрепятственный проезд электромобилей на парк "Медеу" выявил Антикор Сегодня, 13:31
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Сегодня, 13:31
180

Необоснованные запреты на беспрепятственный проезд электромобилей на парк "Медеу" выявил Антикор

В Антикоррупционную службу города Алматы обратились бизнесмены по факту неправомерного ограничения доступа электромобилей "отдельных предпринимателей" в государственный региональный парк "Медеу", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на службу ведомства.

Как выяснилось, доступ проезда от высокогорного катка "Медеу" до горнолыжного курорта Шымбулак имеется только для тех предпринимателей, с кем заключен меморандум, что создает условия, способствующие коррупционным правонарушениям.

Антикоррупционным ведомством направлено письмо в ГРП "Медеу" о неправомерных ограничениях, в ходе которого обеспечен свободный доступ для электромобилей всех предпринимателей.

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#Медео #электромобиль #запрет
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:31
180
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