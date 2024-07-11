Необоснованное завышение цен на подключение к электроэнергии выявили в Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы завершено расследование в отношении АО "Алатау Жарық Компаниясы", обвиняемого в нарушении законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, передаёт BaigeNews.kz.
Расследование подтвердило факты злоупотребления монопольным положением компанией, проявившиеся в необоснованном завышении стоимости услуг по повторному подключению потребителей к электрической энергии.
"По результатам расследования, в адрес АО "Алатау Жарық Компаниясы" вынесено предписание, по результатам исполнения которого с 1 мая 2024 года, стоимость услуг повторного подключения к электрической энергии снижена на 20%. Для физических лиц стоимость услуг снижена с 10 269 до 8 203 тенге, для юридических лиц — с 17 321 до 13 836 тенге", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Задержан начальник ДУИС по Северо-Казахстанской области
- Сотни собравшихся за рубеж абитуриентов считают себя обманутыми в Казахстане
- Работодатель повесил на сотрудников кредиты на 22 млн тенге в Семее
- "Отдает какой-то провинцией": столичные жители в ужасе от благоустройства своего района
- Сборная Англии вырвала у Нидерландов путёвку в финал Евро-2024