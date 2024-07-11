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Необоснованное завышение цен на подключение к электроэнергии выявили в Алматы

Сегодня, 17:52
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:52
Сегодня, 17:52
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Фото: baigenews.kz

Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы завершено расследование в отношении АО "Алатау Жарық Компаниясы", обвиняемого в нарушении законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, передаёт BaigeNews.kz.

Расследование подтвердило факты злоупотребления монопольным положением компанией, проявившиеся в необоснованном завышении стоимости услуг по повторному подключению потребителей к электрической энергии.

"По результатам расследования, в адрес АО "Алатау Жарық Компаниясы" вынесено предписание, по результатам исполнения которого с 1 мая 2024 года, стоимость услуг повторного подключения к электрической энергии снижена на 20%. Для физических лиц стоимость услуг снижена с 10 269 до 8 203 тенге, для юридических лиц — с 17 321 до 13 836 тенге", - говорится в сообщении.

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