Необоснованное завышение цен на подключение к электроэнергии выявили в Алматы

Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы завершено расследование в отношении АО "Алатау Жарық Компаниясы", обвиняемого в нарушении законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, передаёт BaigeNews.kz.

Расследование подтвердило факты злоупотребления монопольным положением компанией, проявившиеся в необоснованном завышении стоимости услуг по повторному подключению потребителей к электрической энергии.