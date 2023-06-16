Необоснованно платить за мусор заставляли почти 2 тысячи бизнесменов в Акмолинской области

"Со 2 сентября 2022 года в Атбасарском районе вступил в силу утверждённый тариф для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов. В этот же день, в районной газете "Простор-Atbasar" опубликован публичный договор услугодателя ТОО "МЖД Атбасар сервис коммунальные услуги" на вывоз твердых бытовых отходов. Как установлено прокуратурой района, вышеуказанное Товарищество незаконно обязала предпринимателей оплачивать услуги по сбору и вывозу ТБО", - говорится в сообщении.

Между тем, согласно статьи 367 Экологического Кодекса, с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в жилых домах, или отдельно стоящих зданиях, услугодатель обязан заключить индивидуальные договоры. В ррезультате, коммунальщики, ссылаясь на условия публичного договора, необоснованно взыскивала суммы с предпринимателей, не желая заключать с ними индивидуальные договора.

По акту надзора акиматом Атбасарского района в специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской области (по экстерриториальной подсудности) подан иск о признании недействительным отдельных пунктов публичного договора, затрагивающие права предпринимателей, который был удовлетворён.

Апелляционная инстанция решение суда оставила без изменения.

"Прокурорами защищены права 1777 предпринимателей (1246 индивидуальных предпринимателей и 531 юридическое лицо), которые освобождены от обязательств публичного договора и смогут заключить индивидуальные договора на выгодных для себя условий", - отметили в прокуратуре.