Премьер-Министр Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства заявил о том, что правительству необходимо принять меры по оздоровлению налогово-бюджетной системы, передает BaigeNews.kz.

"Недофинансированными остаются сферы, являющиеся базой экономического развития: электро- и теплоэнергетика, водное хозяйство, газотранспортная система, дороги, инженерные сети и инфраструктура. Не обеспечены достаточной ликвидностью институты развития. В таких условиях надежно обеспечить высокую динамику роста достаточно затруднительно. Необходимо реализовать комплекс мер по оздоровлению налогово-бюджетной системы", - сказал Бектенов на заседании правительства.

Он отметил также, что налоговая система не только не обеспечивает государству нужный объем инвестиций, но и несправедлива по отношению к предпринимателям.

По его словам, основная налоговая нагрузка ложится на фонд оплаты труда, а значит на себестоимость.

Еще до того, как товар попал на полку, предприниматель уже вынужден заплатить большую часть налогов.

"Правительство выступает за перераспределение налогов с зарплат на продажи. Это повысит конкурентоспособность наших предприятий, создаст для них необходимые финансовые резервы. Снижение нагрузки на фонд оплаты труда позволит бизнесу увеличить заработные платы работников", - сказал Бектенов.

Напомним, в Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание правительства. Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание, отметил, что об эффективности Правительства и акимов выводы будут сделаны по результатам развития экономики.