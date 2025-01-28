Необходимы меры по оздоровлению налогово-бюджетной системы - Бектенов
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Премьер-Министр Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства заявил о том, что правительству необходимо принять меры по оздоровлению налогово-бюджетной системы, передает BaigeNews.kz.
"Недофинансированными остаются сферы, являющиеся базой экономического развития: электро- и теплоэнергетика, водное хозяйство, газотранспортная система, дороги, инженерные сети и инфраструктура.
Не обеспечены достаточной ликвидностью институты развития.
В таких условиях надежно обеспечить высокую динамику роста достаточно затруднительно. Необходимо реализовать комплекс мер по оздоровлению налогово-бюджетной системы", - сказал Бектенов на заседании правительства.
Он отметил также, что налоговая система не только не обеспечивает государству нужный объем инвестиций, но и несправедлива по отношению к предпринимателям.
По его словам, основная налоговая нагрузка ложится на фонд оплаты труда, а значит на себестоимость.
Еще до того, как товар попал на полку, предприниматель уже вынужден заплатить большую часть налогов.
"Правительство выступает за перераспределение налогов с зарплат на продажи. Это повысит конкурентоспособность наших предприятий, создаст для них необходимые финансовые резервы.
Снижение нагрузки на фонд оплаты труда позволит бизнесу увеличить заработные платы работников", - сказал Бектенов.
Напомним, в Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание правительства. Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание, отметил, что об эффективности Правительства и акимов выводы будут сделаны по результатам развития экономики.
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