Необходимо ввести единый общенациональный тариф на электроэнергию - Пётр Своик

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На прошлой неделе в Казахстане произошло крупное коммунальное ЧП - на востоке страны в городе Риддер случился каскад аварийных отключений на местной ТЭЦ, из-за чего без тепла и горячей воды остались около 22 тысяч жителей. В ситуацию вмешались власти региона, которые организовали штаб по экстренному ремонту оборудования на приватизированной ещё в 1997 году теплоэлектростанции, после чего температура в домах горожан начала постепенно подниматься.

О самих причинах, которые привели к чрезвычайной ситуации местного масштаба, до сих пор мало что известно, но в Казахстане о критическом износе инфраструктуры в этой сфере говорят давно. Так, ещё первого сентября в своём ежегодном послании президент Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что в стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Глава государства тогда указал на необходимость сокращения этих показателей минимум на 15% и переходу к новой политике “Тариф в обмен на инвестиции”. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz экономист Пётр Своик поделился своим мнением о том, почему инфраструктура целой отрасли оказалась в плачевном состоянии.

— Пётр Владимирович, о проблеме изношенности объектов тепло- и электроснабжения в нашей стране говорят давно, как об основной беде казахстанской энергетики, но мало кто при этом затрагивает причины сложившейся ситуации. На Ваш взгляд, какие проблемы и просчёты привели Казахстан к энергокризису?

— Надо сразу признать, что электроэнергетика сейчас находится в серьёзном системном кризисе по нескольким причинам. Во-первых, вся эта отрасль в Казахстане создавалась не в нынешней рыночной ситуации, а строилась в советские годы на совершенно других принципах - инвестировало туда только государство, давая ровно столько, сколько было необходимо, и никакой частной собственности там не было, то есть ни одна копейка не бралась из этой отрасли на какие-то другие нужды, поэтому и стоимость электроэнергии не менялась долгие годы. Но, когда она перешла в рыночную систему, то её начали эксплуатировать совершенно противоположным способом - стало допустимым и даже приветствоваться извлечение из электроэнергетики прибыли на сторону.

Проблема кризиса в энергетике - во вторичности наших специалистов, которые при переходе к рынку поверили или не отнеслись критически к догмам, вменённым извне рыночными консультантами и специалистами. Многие электростанции были приватизированы, и возникла невероятная "чехарда" с тарифами, когда их перемешали по регионам и видам потребителей. При этом все они назначаются, как говорится, в тёмную, то есть ни один из тех, кто устанавливает эти тарифы - антимонопольный комитет в отношении сетей, Минэнерго по электростанциям или акимат вместе с местным энергонадзором - не имеют реальных механизмов определения фактического состояния дел на подведомственных предприятиях.

Эта система знаний была демонтирована в Казахстане полностью, то есть сейчас её просто нет, поэтому для того, чтобы поддерживать стоимость электроэнергии на приемлемом уровне для потребителей и бизнеса, не провоцируя больших возмущений, регуляторы, которые, ещё раз повторю, не знают фактической обстановки на объектах, прижимали тарифы к минимуму, не обращая внимание на вопли и плач руководителей электросетей и станций о том, что тариф маленький, что прожить на нём они не могут, что большая текучка кадров и всё остальное.

— Во всём виноваты низкие тарифы?

— Есть специалисты, которые говорят, что во всём виновато сдерживание тарифов, и надо их отпускать. Давайте я тоже выскажу такую же мысль, но сразу расшифрую её, чтобы не было заблуждений: если отпускать тариф, включая туда все необходимые затраты по ликвидации износа и текучки кадров в отрасли, провести модернизацию, которую уже все заждались, цифровизацию и ещё много чего, то безусловно сети и станции смогут поправить свои дела и станут выглядеть лучше. Но это произойдет ещё и за счёт того, что резко упадут нагрузки, потому что такой тариф выведет электроэнергию из доступного всем массового продукта в некий элитный товар, которым смогут пользоваться только жители золотых квадратов в столице и региональных центрах, а на окраинах его не останется, потому что для них это будет слишком дорого. Поэтому я всерьёз воспринимаю все эти высказывания о том, что тариф нужно поднимать, но одновременно говорю, что это путь в никуда, тупик.

Я объясняю на пальцах: всё рыночное баловство, которое довело электроэнергетику до ручки, нужно прекращать. Надо переходить к системе единого закупщика - благо Минэнерго смогло эту идею пробить и похоже, что она сейчас переходит в практическую плоскость, далее вводить систему единого общенационального тарифа, и к нему по необходимости повышающие или понижающие коэффициенты, которые должны, во-первых, зависеть от вида потребления, а, во-вторых - от часов, в которые оно происходит. И последние - инвестором в электроэнергетике опять должно стать государство.

— А сможет ли переход монопольных рынков к новой политики “Тариф в обмен на инвестиции”, предложенный президентом Касым-Жомартом Токаевым в недавнем послании народу Казахстана, изменить положение дел в отрасли?

— Совершенно очевидно, что если мы будем повышать тариф, чтобы привлечь какого-то инвестора, то всё равно не стоит забывать, что он в первую очередь коммерсант, а не благотворитель. Следовательно, чем больше инвестор будет вкладывать, тем больше через тот же тариф вытащит, что является подрывом отрасли, но я вполне могу согласится с этой формулой, которая написана в послании, но только с одним уточнением - инвестором должно быть государство, потому что только оно может позволить себе вкладывать деньги и не вытаскивать прибыль, или тот же ЕНПФ (Единый накопительный пенсионный фонд), но не частный инвестор.

Эти деньги надо вкладывать в электроэнергетику, пусть будущие пенсионеры будут владельцами вновь создающихся электростанций и сетей, потому что эта отрасль бессмертна и всегда будет нужна стране, то есть в этом плане их деньги не пропадут.

Грамотное возвращение государства в качестве управляющего инвестора должно произойти именно в электроэнергетике, потому что там сейчас наиболее острое положение. Мы с вами обязательно должны всячески поддержать Минэнерго, которое нашло в себе силы, я бы даже сказал, волю и пробивает сейчас возвращение к единому заказчику, то есть возвращение государства в энергетику. Сейчас энергетика подошла к такой ситуации, когда в том виде, в котором она сейчас есть, дальше существовать не может ни с точки зрения эксплуатации, ни с позиции необходимости новых мощностей, потому что уже испытываем дефицит. В прошлую зиму он был большим, а в нынешней - будет ещё больше, а через год ещё вырастет. Его надо покрывать, но покрывать его с точки зрения тарифов будет безумием и подрывом энергетики, надо менять сами принципы существования - ввести единого закупщика, общенациональный тариф и институт совместного инвестирования в отрасль через государство и тарифную политику.

— К чему стоит готовиться рядовым казахстанцам, и насколько, по вашему, могут подняться тарифы?

— Если посмотрим данные Минэнерго по нынешнему состоянию электроэнергетики и нагрузкам, которые будут к 2025 году и через каждые пять лет, и превратим эти прогнозы в деньги, которые нам нужны только для строительства новых мощностей, чтобы не попадать под веерные отключения, то по самым минимальным и скромным подсчётам - все эти задачи требуют, как минимум 5 тенге за киловатт/час для станций и столько же для сетей. Получается удорожание на 10 тенге, и только потому что энергетика испытывает нехватку в новых мощностях. При этом 10 тенге - это идеал, а вся потеря времени и прочие вещи - это плюс к этим 10 тенге.