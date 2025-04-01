На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отметил необходимость ужесточения наказания за утечку персональных данных, передает BaigeNews.kz.

"Особое внимание следует уделить защите персональных данных и цифровой безопасности. Министерству цифровизации совместно с заинтересованными госорганами необходимо на постоянной основе вести работу по повышению ответственности специалистов, работающих с персональными данными. Необходимо ужесточить наказания за нарушения в данной сфере", - сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр также акцентировал внимание на том, что отсутствие централизованного мониторинга в процессе оказания госуслуг повышает риски утечки данных, приводит к росту случаев интернет-мошенничества. В связи с этим госорганы должны до конца текущего года завершить подключение всех информационных систем к сервису контроля доступа к персональным данным.

Ранее мы сообщали, что казахстанцы смогут узнать об утечке своих персональных данных по уникальной базе.