Необходимо ужесточить наказание за утечку персональных данных – Бектенов
Госорганы должны завершить подключение информационных систем к сервису контроля доступа к персональным данным.
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На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отметил необходимость ужесточения наказания за утечку персональных данных, передает BaigeNews.kz.
"Особое внимание следует уделить защите персональных данных и цифровой безопасности.
Министерству цифровизации совместно с заинтересованными госорганами необходимо на постоянной основе вести работу по повышению ответственности специалистов, работающих с персональными данными. Необходимо ужесточить наказания за нарушения в данной сфере", - сказал Олжас Бектенов.
Премьер-министр также акцентировал внимание на том, что отсутствие централизованного мониторинга в процессе оказания госуслуг повышает риски утечки данных, приводит к росту случаев интернет-мошенничества. В связи с этим госорганы должны до конца текущего года завершить подключение всех информационных систем к сервису контроля доступа к персональным данным.
Ранее мы сообщали, что казахстанцы смогут узнать об утечке своих персональных данных по уникальной базе.
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