  • 1 Апреля, 14:04
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Необходимо ужесточить наказание за утечку персональных данных – Бектенов

Госорганы должны завершить подключение информационных систем к сервису контроля доступа к персональным данным.

Сегодня, 12:51
АВТОР
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пресс-служба правительства РК Сегодня, 12:51
Сегодня, 12:51
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Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отметил необходимость ужесточения наказания за утечку персональных данных, передает BaigeNews.kz.

"Особое внимание следует уделить защите персональных данных и цифровой безопасности.

Министерству цифровизации совместно с заинтересованными госорганами необходимо на постоянной основе вести работу по повышению ответственности специалистов, работающих с персональными данными. Необходимо ужесточить наказания за нарушения в данной сфере", - сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр также акцентировал внимание на том, что отсутствие централизованного мониторинга в процессе оказания госуслуг повышает риски утечки данных, приводит к росту случаев интернет-мошенничества. В связи с этим госорганы должны до конца текущего года завершить подключение всех информационных систем к сервису контроля доступа к персональным данным.

Ранее мы сообщали, что казахстанцы смогут узнать об утечке своих персональных данных по уникальной базе.

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