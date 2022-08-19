Необходимо увеличивать роль женщин в экономике и во власти, процессах принятия решений — Аида Балаева

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Сегодня в столице Узбекистана состоялся форум женщин стран — членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

Основной целью форума стало взаимодействие государств ШОС по обеспечению гендерного равенства, расширению прав и возможностей женщин, а также укреплению взаимодействия стран-членов форума по достижению приоритетов устойчивого развития.

На открытии форума с приветственной речью выступила председатель национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Казахстана, заместитель руководителя администрации президента Казахстана Аида Балаева.

Она отметила, что успешное развитие стран на пространстве ШОС во многом зависит от созидательного вклада женщин в различные сферы социально-экономической и общественно-политической жизни государств.

"Это наглядно демонстрирует приверженность стран — членов ШОС Целям ООН в области устойчивого развития, обеспечении действенного гендерного равенства и их стремление увеличивать роль женщин в экономике и во власти, процессах принятия решений", — подчеркнула глава Нацкомиссии.

Глава казахстанской делегации предложила развивать совместные действия правительственных, деловых и научных кругов стран ШОС по вопросам продвижения прав и возможностей женщин на площадках партнёрских организаций, таких как АСЕАН, ОЭСР.