Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов

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Ряд ключевых вопросов межгосударственного сотрудничества обсудили главы правительств Казахстана и Узбекистана Алихан Смаилов и Абдулла Арипов после прошедшего в Алматы заседания ЕМПС, передаёт BaigeNews.kz.

Стороны "сверили часы" в отношении планов по наращиванию взаимодействия в торгово-экономической, транзитно-транспортной и водно-энергетической сферах, а также совместных шагов в промышленной кооперации и сельском хозяйстве.

По итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос почти на 30 процентов и достиг запланированного рубежа в пять миллиардов долларов.

"Это стало возможным благодаря нашим общим усилиям. Теперь, в соответствии с поставленными на высшем уровне задачами, нам необходимо увеличить объёмы взаимной торговли до 10 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе", - отметил премьер-министр РК.

Правительство Казахстана готово к активному диалогу по всем направлениям нашего взаимодействия.

Со своей стороны Абдулла Арипов отметил, что между странами наработан положительный опыт промышленной кооперации, особенно в автомобилестроении. Начата проработка перспективных проектов в нефтегазовой, химической, энергетической, металлургической и других отраслях.