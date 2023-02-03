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Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов
Ряд ключевых вопросов межгосударственного сотрудничества обсудили главы правительств Казахстана и Узбекистана Алихан Смаилов и Абдулла Арипов после прошедшего в Алматы заседания ЕМПС, передаёт BaigeNews.kz.
Стороны "сверили часы" в отношении планов по наращиванию взаимодействия в торгово-экономической, транзитно-транспортной и водно-энергетической сферах, а также совместных шагов в промышленной кооперации и сельском хозяйстве.
По итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос почти на 30 процентов и достиг запланированного рубежа в пять миллиардов долларов.
"Это стало возможным благодаря нашим общим усилиям. Теперь, в соответствии с поставленными на высшем уровне задачами, нам необходимо увеличить объёмы взаимной торговли до 10 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе", - отметил премьер-министр РК.
Правительство Казахстана готово к активному диалогу по всем направлениям нашего взаимодействия.
Со своей стороны Абдулла Арипов отметил, что между странами наработан положительный опыт промышленной кооперации, особенно в автомобилестроении. Начата проработка перспективных проектов в нефтегазовой, химической, энергетической, металлургической и других отраслях.
"Необходимо отдельно отметить тесное взаимодействие в сельском хозяйстве и транспортно-логистической сфере, особенно в части развития новых транспортных коридоров. Мы также высоко оцениваем прямые контакты между регионами наших стран, что позволяет в полной мере реализовывать потенциал сотрудничества между нашими братскими народами", - сказал Абдулла Арипов.
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