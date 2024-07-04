Обломки международной системы: Эрдоган высказался об израильско-палестинском конфликте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече "ШОС плюс" высказался об израильско-палестинском конфликте, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы переживаем период, когда пошатываются основы международные системы. Такие проблемы как терроризм, исламофобия и ксенофобия, нелегальная миграция, изменение климата, энергетическая и продовольственная безопасность, а также сбой поставок, увеличивают серьёзность геополитических сотрясений", - сказал президент Турции.

В качестве примера он привёл израильско-палестинский конфликт.

"Последний, самый болезненный пример мы наблюдаем на оккупированных палестинских территориях, особенно это касается Сектора Газа. В результате нападений в Секторе Газа погибли более 37 тысяч невинных людей и более 80 тысяч палестинцев, около 90 тысяч палестинцев получили ранения, 16 тысяч детей погибли под руинам в результате совершённых нападений. Руины, под которыми умирают дети, по сути, являются обломками международной системы, утратившей свою легитимность", - отметил он.

Эрдоган считает, что для того, чтобы положить конец этому вопросу, необходимо остановить Израиль. А для этого нужно усилить международное давление на израильскую администрацию.