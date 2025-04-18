Нужно развивать транспортный потенциал в направлении Туркменистана и упрочить позиции Казахстана как ключевого транзитного хаба Евразии. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на совещании в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акроду.

"Мангистауская область играет важнейшую роль в укреплении транзитного потенциала страны. Регион находится на стыке основных международных транспортных коридоров, соединяющих Восток и Запад, Север и Юг. Мы уделяем большое внимание развитию морской инфраструктуры, прежде всего, портов Актау и Курык, которые являются одними из основных узлов Транскаспийского международного транспортного маршрута. В последние годы практически в три раза сократились сроки доставки грузов по данному коридору, стабилизирована стоимость перевозок, началось широкое внедрение передовых цифровых решений. Международные логистические компании проявляют интерес к инвестированию в транспортную отрасль нашей страны, особенно в развитие морских портов. Правительству совместно с акиматом области необходимо усилить работу с иностранными инвесторами", - сказал Президент.

По его словам, чтобы упрочить позиции Казахстана как ключевого транзитного хаба Евразии, надо ускорить реализацию намеченных проектов по развитию автодорожной, железнодорожной и портовой инфраструктуры.

"В этом году завершится ремонт автодороги Курык – Жетыбай. Нужно развивать транспортный потенциал и в направлении Туркменистана. Поручаю с текущего года приступить к ремонту участков дорог от Жанаозена до границы Туркменистана через Кендирли. Начата работа по реконструкции и модернизации железнодорожных вокзалов. В целом, по стране планируется отремонтировать 125 вокзалов, включая станции Мангистау, Бейнеу и Шетпе. Будут созданы комфортные условия для пассажиров, в том числе для маломобильных пассажиров. Уверен, что принимаемые усилия позволят укрепить транспортный каркас всей страны", - отметил глава государства.

В январе запущен крупный Бейнеуский зерновой терминал, который простаивал шесть лет. В настоящее время мощность терминала позволяет одновременно хранить 100 тысяч тонн зерна и производить в сутки 150 тонн муки и 50 тонн комбикормов. После модернизации данные показатели будут увеличены до 400 тонн муки и 100 тонн комбикормов.

Президент также поручил обеспечить полноценную работу терминала с расширением мощности и использовать его в качестве сухопутного перевалочного комплекса для дальнейшего экспорта в страны прикаспийского региона.