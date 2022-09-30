Необходимо укреплять адвокатуру как важнейший правозащитный институт РК – Игорь Рогов

Фото: pixabay.com

30 сентября под председательством Игоря Рогова состоялось заседание Комиссии по правам человека при президенте РК, посвящённое обсуждению развития правозащитного потенциала института адвокатуры в Казахстане, а также деятельности министерства иностранных дел РК по обеспечению защиты и покровительства граждан Республики Казахстан за её пределами, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На заседании комиссии обсуждались актуальные вопросы усиления и укрепления правозащитного потенциала института адвокатуры, соблюдения и обеспечения прав граждан и иных лиц, гарантированных Конституцией и законами РК, международными пактами ООН о правах человека, конвенцией против пыток и другими ратифицированными международными договорами.

Председатель комиссии Игорь Рогов отметил важность соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина в деятельности правоохранительных и специальных, а также судебных органов. При этом он акцентировал внимание на реальном обеспечении состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе, укреплении института адвокатуры как важнейшего независимого правозащитного института не только правовой системы, но и всего гражданского общества страны.

Рекомендовано принять следующие законодательные меры:

по укреплению процессуального и институционального статуса адвокатов, включая предоставление реальных прав по сбору доказательств,

разработать и внедрить механизм контроля качества оказанных бесплатных юридических услуг уязвимым слоям общества,

пересмотреть основания наступления страхового случая для выплаты гражданам и проработать механизм взыскания страховых выплат, вытекающих из договоров страхования профессиональной ответственности адвокатов.

На заседании комиссии также были обсуждены актуальные вопросы по обеспечению защиты и покровительства граждан Республики Казахстан в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Рекомендации комиссии, выработанные на её заседании, будут доведены до сведения главы государства, парламента и Ппавительства Республики Казахстан.