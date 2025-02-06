На расширенной коллегии Министерства культуры и информации сенатор Бибигуль Жексенбай обратила внимание на вопросы независимости местных СМИ, финансирования актуальных тем и повышения квалификации журналистов. По ее словам, решение этих проблем позволит укрепить информационную безопасность страны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Депутат отметила, что независимость региональных СМИ должна быть обеспечена не только формально, но и на практике. Важно, чтобы финансирование направлялось на освещение актуальных проблем, а не только на выполнение заказов государственных органов.

Особое внимание Бибигуль Жексенбай уделила подготовке кадров. Она предложила развивать местные школы повышения квалификации для журналистов и создать систему поддержки молодых специалистов в регионах. Это позволит повысить общий уровень отечественных СМИ и соответствовать требованиям современного медиасообщества.

Отдельно парламентарий затронула роль блогеров в медиапространстве. Она подчеркнула, что некоторые представители традиционных СМИ переходят в блогинг, но при этом не все соблюдают журналистские стандарты. По ее мнению, участились случаи распространения дезинформации, что требует законодательного регулирования.

"Нам необходимо рассмотреть правовые аспекты и повысить ответственность за распространение ложной информации. Это поможет предотвратить превращение дезинформации в массовое явление", - заявила Жексенбай.

По мнению сенатора, Правительство совместно с депутатами должно усилить работу с социальными сетями и отечественными СМИ, а также обеспечить системное повышение квалификации журналистов как на республиканском, так и на местном уровнях. Это позволит повысить качество контента и укрепить доверие общества к СМИ.

Бибигуль Жексенбай также затронула вопрос журналистской этики. Она отметила, что уровень доверия к отечественным СМИ требует серьезных мер по его укреплению.