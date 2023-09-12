Необходимо укрепить административную юстицию и расширить сферу её применения - президент
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал приоритетные задачи, которые необходимо решить в самое ближайшее время. Об этом шла речь в Акорде на встрече главы государства с представителями отечественного бизнеса, передаёт BaigeNews.kz.
ПЕРВОЕ. Следует обеспечить верховенство права и защиту частной собственности.
"Это базовое условие для развития предпринимательства и привлечения инвестиций. Однако для его полного соблюдения необходимо решить ряд системных проблем. В работе контролирующих органов и судов не применяется принцип приоритета сущности над формальными признаками нарушения. Любые, даже незначительные ошибки в хозяйственной деятельности предприятий зачастую квалифицируются как преступления. В результате экономика страны испытывает постоянное уголовно-правовое давление. Присутствующим здесь руководителям правоохранительных органов следует обратить на это особое внимание. Продолжают поступать жалобы бизнеса на действия силового блока", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Он напомнил, что бороться с преступлениями, в том числе экономическими, нужно исключительно законными методами.
"Перегибы не только не соответствуют интересам государства, но и дискредитируют Казахстан, подрывают доверие людей к моим инициативам. Нам нужно создать сбалансированный механизм контроля. Ранее я выдвинул инициативу за каждым значимым инвестиционным проектом закрепить сопровождение со стороны сотрудников надзорного органа. Однако серьёзных результатов в данном вопросе всё ещё нет. Администрация президента совместно с Генеральной прокуратурой и бизнес-омбудсменом в месячный срок должна внести соответствующие предложения", - поручил глава государства.
По его словам, сегодня всего пять процентов уголовных и гражданских дел попадает в кассацию. Это мало и не соответствует потребностям граждан.
"Назрела необходимость проведения консультаций с юридическим и предпринимательским сообществом по вопросу создания самостоятельной кассационной инстанции. Судейский корпус утверждает, что данный шаг позволит обеспечить качественную защиту прав граждан. Администрация президента займется этим вопросом. Если будет достигнуто единое мнение по созданию кассационных судов, то мы не допустим увеличения бюджета судебной системы. Соблюдение и защита законных интересов бизнеса – это наш приоритет. Поэтому необходимо существенно укрепить административную юстицию и расширить сферу её применения. Она показала на практике свою востребованность и эффективность", - сказал президент.
Он также сообщил, что сегодня свыше 60 процентов решений судов выносятся в защиту гражданина и бизнеса (ранее – менее 15 процентов).
"Это положительная тенденция, хотя перегибов и шараханий из одной стороны в другую допускать нельзя. Недостаточно проводится работа над систематическими ошибками государственного аппарата, которые вынуждают бизнес обращаться в суд. Правительство совместно с Верховным судом и Национальной палатой предпринимателей должно провести тщательный анализ негативной практики в деятельности госорганов и принять действенные меры для её искоренения. Повторяю: задача госаппарата – всячески помогать законной предпринимательской деятельности в стране. Всякое воспрепятствование бизнесу в нарушение законодательства – это преступление государственного характера. Я как президент вижу своей задачей превращение Казахстана в страну, абсолютно благоприятную для ведения бизнеса, как крупного, так и среднего и малого", - заявил Токаев.
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