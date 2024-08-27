Необходимо уделять приоритетное внимание детско-юношескому спорту - президент

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что необходимо уделять приоритетное внимание массовому и детско-юношескому спорту, передаёт BaigeNews.

– Это очень важная задача. Развитие массового спорта способствует повышению уровня профессионального спорта и, самое главное, улучшению здоровья населения. Государство выделяет средства на спортивную инфраструктуру, создает необходимые условия для того, чтобы дети могли заниматься спортом с самого раннего возраста. В регионах насчитывается более 20 тысяч спортивных площадок и более 16 тысяч специализированных комплексов и залов. Все эти объекты должны быть полностью функциональными и доступными для всех желающих заниматься спортом. Во всех областных центрах и районах должны функционировать секции футбола, бокса, борьбы, баскетбола, волейбола, стрельбы из лука, настольного тенниса, шахмат и других популярных видов спорта. Это задача акимов. Правительству следует проанализировать эффективность работы спортивных сооружений и принять соответствующие решения по данному вопросу, – отметил он.

Президент указал на ключевую роль детско-юношеских спортивных школ в подготовке спортивного резерва и систематизации их деятельности.

"У нас имеется разветвленная сеть ДЮСШ, которая включает свыше 500 школ. Но есть вопросы к эффективности их деятельности. Из 162 видов спорта, которые развиваются в ДЮСШ, всего 52 относятся к олимпийским. Поэтому резерв олимпийских видов спорта не пополняется в достаточном количестве способными детьми, что приводит к ухудшению результатов в спорте высших достижений. В этой плоскости также лежит проблема неравномерного финансирования, которая ведет к "распылению" большей части бюджетных средств", – считает Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо создать максимально благоприятные условия для привлечения высококвалифицированных специалистов в сферу спорта.