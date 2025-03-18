На заседании правительства Премьер-министр Олжас Бектенов поручил продолжить работу по размещению аудиокниг казахстанских авторов на различных платформах, передает BaigeNews.kz.

Он отметил, что в системе "е-библиотека" уже сейчас есть возможность доступа к книгам от классики до современных изданий. Следует и далее увеличивать их количество, активнее работать с уже действующими платформами, считает глава Кабмина.

"Более того, сейчас очень популярны аудиокниги. Необходимо уделить внимание созданию и размещению аудиокниг казахстанских авторов на различных платформах, причем на разных языках – так мы сможем реально популяризировать нашу литературу не только у себя в стране, но и за рубежом",- сказал Премьер-министр.

Он также поручил создать Фонд развития креативной индустрии.

"Министерству культуры и информации со всеми заинтересованными государственными органами необходимо создать до 1 июля Фонд развития креативной индустрии.

Его основными целями должны стать привлечение инвестиций, финансирование проектов, а также содействие экспорту казахстанской творческой продукции", - заключил Бектенов.