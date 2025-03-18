Необходимо уделить внимание аудиокнигам казахстанских авторов - Олжас Бектенов
Премьер-министр считает, что нужно активнее работать с уже действующими платформами, где размещаются аудиокниги.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На заседании правительства Премьер-министр Олжас Бектенов поручил продолжить работу по размещению аудиокниг казахстанских авторов на различных платформах, передает BaigeNews.kz.
Он отметил, что в системе "е-библиотека" уже сейчас есть возможность доступа к книгам от классики до современных изданий. Следует и далее увеличивать их количество, активнее работать с уже действующими платформами, считает глава Кабмина.
"Более того, сейчас очень популярны аудиокниги. Необходимо уделить внимание созданию и размещению аудиокниг казахстанских авторов на различных платформах, причем на разных языках – так мы сможем реально популяризировать нашу литературу не только у себя в стране, но и за рубежом",- сказал Премьер-министр.
Он также поручил создать Фонд развития креативной индустрии.
"Министерству культуры и информации со всеми заинтересованными государственными органами необходимо создать до 1 июля Фонд развития креативной индустрии.
Его основными целями должны стать привлечение инвестиций, финансирование проектов, а также содействие экспорту казахстанской творческой продукции", - заключил Бектенов.
Самое читаемое
- За умершего, не читавшего намаз, нужно заплатить 18 млн тенге: комментарий ДУМК
- Реформа налоговой системы в Казахстане: что изменится для бизнеса и граждан
- Иностранцы вложили в экономику Казахстана 130 млрд долларов за шесть лет
- Миллион ученических мест: За шесть лет в Казахстане построено рекордное количество школ
- Под руководством Токаева страна движется к статусу развитого государства - политолог