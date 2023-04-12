Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства

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В Астане проходит проходит заседание Национального совета по науке и технологиям. На нем президент Казахстана отметил, что в отечественную науку необходимы инвестиции, не только государственные, но и частные, передает BaigeNews.kz.

"Отечественная наука должна выступить авангардом в деле модернизации национальной экономики. Например, в Китае действует концепция общества знания, одобренная партийными идеологами. То есть в Китае существует концепция научно-обоснованного общества. Все важные решения партии и правительства в этой стране проходят обязательную научную экспертизу. Все это демонстрирует, что назрела необходимость кардинального обновления модели развития казахстанской науки", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

При необходимости в будущем возможно осуществить переход к модели рациональной экономики, базирующейся на научных подходах и цифровизации. Опыт таких стран, как США, Китай, Сингапур, Япония, Южная Корея, Турция, наглядно показывает, что их нынешние впечатляющие достижения – это результат перехода к открытой рыночной модели науки, добавил президент.

"Как вы знаете, одной из ее отличительных особенностей является стимулирование частных инвестиций в науку. Необходимо убеждать предпринимателей в эффективности, жизнеспособности и высокой отдаче технологического сектора в сравнении с покупкой и перепродажей товаров. Только тогда между наукой и бизнесом будет налажен диалог и установится взаимовыгодное партнерство. Необходимо поддерживать исследовательские университеты, укреплять связи между наукой и производством, снижать стоимость инноваций. Очень важно ускоренно внедрять новые идеи и технологические разработки, привлекать нужных специалистов", - сказал глава государства.

По его словам, следует с самых ранних лет формировать у детей интерес к науке и развивать у них инновационное мышление. Юные таланты должны активно вовлекаться в мир знаний. Было бы очень полезно, если бы ведущие научные учреждения активно подключились к этому важному делу. Необходимо также приглашать молодых людей, серьезно занимающихся наукой, к работе научных центров, таким образом формируя новое поколение отечественных ученых.

"Правительству предстоит реализовать комплекс мер по формированию в Казахстане открытой модели науки. Прежде всего следует законодательно закрепить новые подходы к развитию науки, усилить взаимосвязь научно-технологической и экономической политики государства. Недавно была принята новая Концепция развития науки и высшего образования до 2029 года. Теперь назрела необходимость разработки отдельного закона о науке и технологической политике. Для стимулирования вложений бизнеса в науку требуется внедрить налоговые льготы и инвестиционные преференции в виде так называемых "супервычетов". Алихан Асханович, посмотрите, как мы можем стимулировать за счет снижения налоговой нагрузки и большего привлечения инвестиции в науку. Мне кажется, нам нужно очень гибко подходить к налоговой политике. Там, где возможно снижать, не надо бояться. В конце концов, Налоговый кодекс должен быть простым нормативным актом, который позволяет в его рамках принимать соответствующие решения. Нельзя превращать весь Налоговый кодекс объемом в 1000 страниц в некую священную книгу, к которой невозможно подойти. Давайте договоримся на этот счет", - сказал Токаев.

Он отметил, что они должны предоставляться предпринимателям, финансирующим НИОКР и развитие научных центров. Такой опыт хорошо показал себя в Сингапуре, Китае, Южной Корее. Конкретные нормы нужно предусмотреть в Налоговом, Предпринимательском и Бюджетном кодексах уже в этом году.