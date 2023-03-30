Необходимо снизить уровень инфляции в два раза - Токаев

Токаев считает, что необходимо усилить позиции нашей страны в качестве ключевого регионального инвестиционного хаба. По его словам, за последний год проведена серьезная работа в сфере демонополизации и создания реально конкурентной среды. Однако останавливаться на достигнутом нельзя.

"Правительству требуется принять системные меры для дальнейшего расширения экономической свободы и снижения уровня влияния государства на рыночные процессы. Реализация данных подходов позволит повысить институциональную зрелость нашей страны, ее устойчивость к различным внутренним и внешним потрясениям", - подчеркнул президент.

Также глава государства остановился на вопросе сдерживание инфляции. Он считает, что в этом году необходимо снизить уровень инфляции в два раза.