"Необходимо разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом" — Токаев

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Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана заявил о необходимости разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, передает Baigenews.kz.

Глава государства подчеркнул, что большую угрозу здоровью нации несёт растущее потребление синтетических наркотиков.

"Динамика резко отрицательная: за последние три года объем изымаемой из оборота "синтетики" вырос в 10 раз. Синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом".

С учетом масштаба этой крайне опасной социальной болезни борьба с производством и распространением синтетических наркотиков должна принять общенациональный характер.