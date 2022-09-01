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  • "Необходимо разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом" — Токаев
BaigeNews.kz Сегодня, 12:09
232
Фото: BaigeNews.kz

"Необходимо разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом" — Токаев

Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана заявил о необходимости разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, передает Baigenews.kz.

Глава государства подчеркнул, что большую угрозу здоровью нации несёт растущее потребление синтетических наркотиков.

"Динамика резко отрицательная: за последние три года объем изымаемой из оборота "синтетики" вырос в 10 раз. Синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом".

С учетом масштаба этой крайне опасной социальной болезни борьба с производством и распространением синтетических наркотиков должна принять общенациональный характер.

"Поэтому необходимо разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом", — сказал президент на совместном заседании палат парламента.

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#послание народу #президент
Сегодня, 12:09
232
Зарина Козова Журналист

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