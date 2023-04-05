"Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат

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Мажилисмен Ермурат Бапи считает необходимым пересмотреть уголовные дела блогера Маргулана Боранбаева и экономиста Даната Намазбаева из-за создании в Петропавловске "Народного совета трудящихся", который обвинили в сепаратизме, передаёт BaigeNews.kz.

По словам депутата, Боранбаев и Намазбаев были осуждены за то, что "отстаивали национальные интересы и выступали против сепаратистских взглядов в социальных сетях".

"Почему наша страна осуждает граждан, защищающих интересы своей страны и народа", - заявил Бапи во время выступления в мажилисе.

Другой мажилисмен Азат Перуашев тоже прокомментировал ситуацию.

“Наших граждан, которые заранее говорили об опасности сепаратистских течений, о необходимости пресечения таких течений, их осудили. Отбывают они наказания в тюрьме, такие, как, например, Маргулан Боранбаев. И сегодня в нескольких депзапросах прозвучал вопрос о том, что нужно пересматривать такие дела. Есть люди, которые выступают с защитой национальных интересов, и нам нужно равное отношение. Почему мы тех, кто говорит об опасности сепаратизма, сажаем в тюрьму, а тех, кто хочет отколоться (от государства - Авт.), снисходительно относимся? Я не против. Гуманизм должен быть, но это улица с двусторонним движением. Нужно понять, что для справедливого Казахстана это еще и равное отношение, ответственность к разным высказываниям", - сказал Перуашев в кулуарах.

Напомним, в середине марта 2022 года Намазбаев и Боранбай были признаны виновными по делу о разжигании розни и о призывах к захвату власти. Их приговорили к пяти годам колонии.