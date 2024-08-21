Необходимо отменить неконституционный акт - Марат Башимов

Депутат, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва Марат Башимов высказался о нормативных актах, которые, по его мнению, должны соответствовать законам, принятым парламентом, передаёт BaigeNews.

"Накануне главного праздника Казахстана – Дня Конституции, когда мы говорим о верховенстве Конституции Казахстана, ее принципах и нормах, упорное стремление министра науки и высшего образования Саясата Нурбек доказать обратное – вызывает крайнее возмущение. Прописная вещь для любого юриста первого курса, что подзаконные нормативные акты должны соответствовать законам, принятым парламентом, как высшим представительным органом с законодательными функциями", - пишет он.

Он подчеркнул, что если в законе, принятом парламентом, четко указаны получатели грантов, это подлежит неукоснительному исполнению, а не выдумыванию. Генеральной прокуратуре, как главному надзорному органу, следует принять меры.

"Гранты могли быть выделены дополнительно, не в ущерб законным ее получателям. Уже подают в суд на министра, хотят обращаться в Конституционный Суд и международные правозащитные институты, что портит авторитет страны и политику Президента Казахстана", - добавил Башимов.

Мажилисмен отметил, что необходимо отменить неконституционный акт и следовать принципу верховенства права и прав человека.