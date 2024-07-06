Необходимо объединить усилия для решения проблем Каспийского и Аральского морей — Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите в Азербайджане, заявил о том, что необходимо объединить усилия для решения экологических проблем Каспийского и Аральского морей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Мы отметили важность наращивания логистического потенциала Каспийского моря. При этом недопустимо игнорировать его экологические вопросы. Море находится на грани исчезновения. Важнейшей задачей является защита его окружающей среды, флоры и фауны. Следует выработать конкретные решения, направленные на спасение Каспия. Пришло время активизировать взаимодействие ученых тюркских стран. Для этого необходимо широко использовать возможности Центрально-Азиатского института экологических исследований в Алматы. Призываю оказать ему научно-техническую поддержку. Кроме того, не может не вызывать беспокойства высыхание Аральского моря и опустынивание его территории. Следует рекультивировать территорию, пострадавшую от экологической катастрофы. Предлагаю наладить тесное сотрудничество с венгерским Институтом профилактики пустыни. Кроме того, важно эффективно использовать водные ресурсы трансграничных рек. Для этого необходимо шире применять водосберегающие технологии", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В заключение Президент Казахстана отметил, что сегодняшнее заседание позволило всесторонне обсудить важные вопросы. По его мнению, подобные встречи вносят значительный вклад в повышение авторитета тюркского мира на международном уровне и укрепление связей между братскими народами.