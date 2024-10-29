Необходимо навести жёсткий порядок - Бектенов о "сером" импорте автомобилей в Казахстан

Президент ОЮЛ "Казахстанский автомобильный союз" Анар Макашева на заседании правительства проинформировала о ситуации в сфере машиностроения. По её словам, среди основных проблем, с которыми сталкиваются автопроизводители - логистика, а также ввоз в страну машин с "криминальным" прошлым, передаёт BaigeNews.kz.

Доля автомобилестроения в общем машиностроении в РК составила 39,4 процента, а доля отечественных авто в общем объёме продаж новых машин за отчётный период достигла 63 процентов. По итогам года ожидается выпуск в Казахстане более 130 тысяч легковых автомобилей и коммерческой техники.

Спикер также назвала проблемы в отрасли - импорт авто с "криминальным" прошлым и не соответствующих техническому регламенту.

Премьер-министр поручил госорганам разобраться с "серым" ввозом транспорта.