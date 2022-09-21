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  • Необходимо наладить честный диалог между Востоком и Западом - президент Казахстана
akorda.kz Сегодня, 00:06
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Фото: akorda.kz

Необходимо наладить честный диалог между Востоком и Западом - президент Казахстана

Под эгидой ООН необходимо начать работу по ослаблению международной напряжённости, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства заявил об этом, выступая на Общих дебатах в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на сайт Акорды.

По словам президента РК, достижению Целей устойчивого развития воспрепятствовали пандемия COVID-19, "тройной планетарный кризис" (изменение климата, потеря биоразнообразия и загрязнение окружающей среды), а также очаги конфликтов в разных частях света.

"Нам нужно вернуться в прежнее русло, пока не стало слишком поздно. Нашим ключевым приоритетом должно быть построение устойчивости перед лицом возможной нестабильности и обеспечение сбалансированного, равного и инклюзивного восстановления. Таким образом, необходимо наладить честный диалог между Востоком и Западом, а также установить новую глобальную парадигму безопасности, основанную на принципах взаимного доверия и многостороннего сотрудничества. Учитывая текущую кризисную ситуацию и усиление геополитического противостояния, существует острая необходимость в процессе под эгидой ООН, который будет вести работу по ослаблению международной напряжённости и предотвращению конфликтов", - сказал Токаев. 

Также он высказался о необходимости модернизировать и реформировать ООН. Президент заявил, что экономические и политические санкции стали "новой нормой", разрушающей цепочки поставок, которые обеспечивают продовольственную безопасность, тем самым создавая угрозу для миллионов людей, в особенности для уязвимых сообществ.

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#конфликт #Санкции #Токаев #ООН
Сегодня, 00:06
148
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