Необходима ускоренная консолидация усилий - эксперт о первом межпарламентском форуме Центральной Азии

Фото: Baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В Туркестане проходит первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии. В нём принимают участие руководители парламентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Какие вопросы обсуждают делегаты и в чём необходимость проведения мероприятия, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Депутат сената Акмарал Альназарова отметила, что проведение форума важно из-за геополитической напряжённости в мире.

"Обстановка в мире накалилась буквально за один-два года. Мы наблюдаем угрозы экономического, биологического, гуманитарного характера. Необходима ускоренная консолидация усилий стран региона Центральной Азии в обеспечении безопасности и интересов государств. У стран Центральной Азии общие границы. Поэтому есть вопросы регионального взаимодействия, общие стратегические задачи", - сказала она.

По мнению депутата, первый Межпарламентский форум является ещё одним шагом в создании межгосударственного института управления вызовами между странами Центральной Азии.

"Необходимо рассмотреть исторически традиционные вопросы. Например, использования трансграничных рек, выстраивание новых логистических систем для активизации торгово-экономических отношений. Это также вопросы биологической безопасности, где вызовы фактически идентичны в силу очень близких климатических условий и географических факторов территории стран Центральной Азии", - отметила Альназарова.

Она подчеркнула, что масштабные экологические, климатические изменения также диктуют необходимость использования единых подходов для решения их последствий.

"Уже сейчас ведётся работа между парламентариями Казахстана и Узбекистана по обмену опытом борьбы с последствиями экологической катастрофы в Приаралье. Идентичные вызовы требуют единых путей решения, и несомненно они будут более эффективны. Поэтому данный форум закладывает новые возможности для выработки консолидированных стратегических направлений развития регионального развития и обеспечения экономической и национальной безопасности наших стран", - сказала депутат.

По итогам форума планируется принятие Туркестанской декларации о долгосрочных намерениях парламентариев стран Центральной Азии по созданию правовых условий дальнейшего взаимодействия. В неё будут включены вопросы по борьбе с терроризмом, климатическими изменениями, охраны окружающей среды, поддержки совместных инициатив в сфере образования, культуры и здравоохранения.

Также, по мнению, депутата, декларация предполагает популяризацию общего культурного и духовного наследия народов Центральной Азии.