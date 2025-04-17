В Берлине врача, занимавшегося паллиативным уходом, обвинили в намеренном убийстве 15 пациентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC News.

В обвинительном заключени прокуратуры сказано, что для убийства врач использовал смертельный коктейль из медицинских препаратов и поджигал дома некоторых своих жертв, чтобы замести следы.

Обвиняемый 40-летний мужчина арестован, свою вину он не признает.

По версии обвинения, с сентября 2021-го по июль 2024 года врач убил как минимум 12 женщин и трёх мужчин, причём о некоторых жертвах может быть еще неизвестно.

Все жертвы были пациентами этого врача, то есть у них были потенциально смертельные и неизлечимые заболевания, поэтому они получали паллиативный уход, направленный на улучшение качества жизни, а не излечение. При этом, по данным прокуроров, никто из убитых не был при смерти.



Как заявляет прокуратура, врач вводил пациентам без их ведома и согласия анестетик и миорелаксант, который "парализовал дыхательные мышцы, что приводило к остановке дыхания и смерти в течение нескольких минут".

По меньшей мере в пяти случаях, как предполагает обвинение, этот человек поджигал квартиры жертв, к которым приходил домой. Таким образом он пытался скрыть следы преступления, считают прокуроры.

В июле 2024 года врач, предположительно, убил двух человек за один день: сначала 75-летнего мужчину в центре Берлина, а через несколько часов — 76-летнюю женщину в соседнем районе.

Дом женщины, как сообщает прокуратура, он попытался поджечь, но неудачно. После этого он сообщил родственнику женщины, что стоит перед ее квартирой и никто не отвечает на звонок.

Врача арестовали в августе 2024 года. Планируется провести дополнительную эксгумацию тел нескольких других потенциальных жертв.