Немецкий орнитолог проводит перепись птиц в "Бурабае"

Фото: пресс-службы Управления Делами Президента

В государственном национальном природном парке "Бурабай" началась "птичья перепись", которую проводит известный немецкий орнитолог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Управления Делами Президента Казахстана.

Учёному Яношу Бекеру предстоит провести своеобразную "птичью перепись", обновить данные по пернатым, изучить соответствие орнитофауны реестру ГНПП, определить, насколько сократилась популяция редких птиц, появились ли в нацпарке новые виды. Немецкого эксперта, имеющего обширные знания и опыт в области идентификации птиц, пригласили специально для передачи опыта мониторинга и картирования птиц.

"Сотрудничество с немецкой Службой старших экспертов в ГНПП ведётся c 2016 года. За это время нацпарк посетили два специалиста в области лесного хозяйства и герпетофауны. В этом году впервые в нашей практике мы пригласили специалиста-орнитолога для изучения и уточнения популяции птиц. На площади 129 299 гектаров расположено 10 лесничеств. Мы решили пригласить зарубежного эксперта для того, чтобы он поделился своим опытом и подтвердил полноту нашего реестра", - рассказал старший научный сотрудник отдела науки, информации и экологического мониторинга ГНПП Евгений Архипов.

По данным Управделами президента, сейчас в реестре природного парка "Бурабай" числятся 197 видов птиц, 14 из которых занесены в Красную книгу Казахстана, а четырее вида птиц определены как редкие, находящиеся на грани исчезновения. Это серый журавль, орлан-белохвост, черноголовый хохотун, большой подорлик (последних в Казахстане осталось всего 10 пар).

Сейчас орнитофауна нацпарка представлена преимущественно европейскими видами с незначительной долей сибирских форм: большая горлица (Streptopelia оrientalis), серая мухоловка (Muscicapa striata neumanni), белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala). Из числа видов, характерных для тайги, в "Бурабае" обитают глухарь (Tetrao urogallus), желна (Dryocopus martius), пухляк (Parus montanus), снегирь (Pyrrhula pyrrhula). Кстати, привезённый в местные леса в конце 60-х годов, глухарь отлично в них прижился.

Мониторинг экосистем нацпарка специалисты ведут на регулярной основе, ежегодно обновляя реестр.