Немецкий консорциум планирует добывать казахстанский литий

Казахстан и Германия договорились о создании специализированной рабочей группы, направленной на исследование потенциала сотрудничества в области добычи и использования лития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев в рамках рабочего визита в Германию встретился с Манфредом Грундке, членом наблюдательного совета GP Günter Papenburg AG.

Во время встречи стороны особое внимание уделили возможностям детального сотрудничества, включая недропользование и создание совместных предприятий.

"Также был обсуждён значимый момент сотрудничества в сфере производства лития. Ведущие компании — "Knauf Gruppe", "GP Gunter Papenburg AG", "Roxtec", а также Немецкий институт лития (ITEL), объединили свои усилия, сформировав консорциум. Этот шаг нацелен на разработку и производство лития, используя в качестве основы месторождения Казахстана, что открывает новые перспективы для развития литиевой индустрии в нашей стране", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, как отметили в Минпромышленности, сторонами было достигнуто соглашение о создании специализированной рабочей группы, направленной на исследование потенциала сотрудничества в области добычи и использования лития. Дополнительно рассмотрели перспективу разработки дорожной карты, которая станет основой для успешного воплощения обсуждаемых инициатив.