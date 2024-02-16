Немецкий консорциум планирует добывать казахстанский литий
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Казахстан и Германия договорились о создании специализированной рабочей группы, направленной на исследование потенциала сотрудничества в области добычи и использования лития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.
Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев в рамках рабочего визита в Германию встретился с Манфредом Грундке, членом наблюдательного совета GP Günter Papenburg AG.
Во время встречи стороны особое внимание уделили возможностям детального сотрудничества, включая недропользование и создание совместных предприятий.
"Также был обсуждён значимый момент сотрудничества в сфере производства лития. Ведущие компании — "Knauf Gruppe", "GP Gunter Papenburg AG", "Roxtec", а также Немецкий институт лития (ITEL), объединили свои усилия, сформировав консорциум. Этот шаг нацелен на разработку и производство лития, используя в качестве основы месторождения Казахстана, что открывает новые перспективы для развития литиевой индустрии в нашей стране", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, как отметили в Минпромышленности, сторонами было достигнуто соглашение о создании специализированной рабочей группы, направленной на исследование потенциала сотрудничества в области добычи и использования лития. Дополнительно рассмотрели перспективу разработки дорожной карты, которая станет основой для успешного воплощения обсуждаемых инициатив.
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