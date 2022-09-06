Немецкий бизнес заинтересован в участии в Транскаспийском транспортном коридоре

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Президент Казахстана в Акорде принял экономическую делегацию Германии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В ходе встречи обсуждены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Германией.

Приветствуя представителей немецкого правительства и бизнеса, Глава государства отметил заинтересованность Казахстана в углублении партнёрства по таким приоритетным направлениям, как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, образование, наука и подготовка технических кадров. В настоящее время правительством подготовлен пул потенциальных инвестиционных проектов, состоящий из 800 проектов. Также Казахстан готов создать благоприятные условия для привлечения немецких компаний в нашу страну.

"Германия является важнейшим партнёром Казахстана в Европейском Союзе. В Казахстане успешно работают более 600 предприятий с участием германского капитала. Имеется значительный потенциал как для роста торговли, так и для увеличения объёма инвестиций", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также заявил об интересе к опыту Германии в подготовке специалистов по техническим специальностям. В частности, о том, что Казахстан изучает возможности по открытию представительств немецких технических институтов, лабораторий, научно-исследовательских центров и центров компетенций для повышения уровня казахстанских специалистов.

Руководитель делегации Сопредседатель казахстанско-германской межправительственной комиссии Доминик Шнихельс высоко оценил уровень взаимодействия между государственными органами и бизнес-структурами двух стран. Он отметил эффективность Специальной правительственной группы по работе с германскими компаниями. Представители делегации выразили заинтересованность в участии немецкого бизнеса в развитии Транскаспийского транспортного коридора, разработке месторождений и сотрудничестве в энергетическом секторе.