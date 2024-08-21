Нельзя принимать поспешных решений - министр просвещения о случае сексуального рабства в Кызылорде

Министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировал резонансную новость о школьнице из Кызылорды. Ранее сообщалось, что в сексуальном рабстве её держали одноклассники, передаёт BaigeNews.kz.

"В первую очередь надо выяснить детали происшествия. Я на постоянной связи и с акимом области, и администрацией школы. Попросил не торопиться с решениями в отношении учителей, так как надо сначала всё выяснить. Органы внутренних дел ведут расследование, чтобы выяснить все обстоятельства. Пока этого не будет, нельзя делать какие-то заявления или предпринимать какие-то решения. Ведь за каждым шагом стоит судьба человека, поэтому надо быть очень осторожным", - сказал Гани Бейсембаев.

Он отметил, что некоторые сообщения по данному инциденту пока не подтвердились.