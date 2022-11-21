Нельзя построить справедливое государство без усиления защиты прав граждан – эксперт

Профессор кафедры АНК Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Жулдызай Искакова прокомментировала итоги прошедших в Казахстане выборов президента:

"Предварительные результаты выборов показывают рост голосов за Касым-Жомарта Токаева в процентном соотношении по сравнению с 2019 годом. Показатель вырос почти на 10% - с 70,96% в 2019 году до 81,31% в 2022 году. Однако интересно, что в количественном плане показатель уменьшился. В этом году за Токаева свой голос отдали 6 456 392 избирателей, а в 2019 году почти на 100 тысяч больше - 6 539 715 голосов. Это во многом связано с более низкой явкой в отличие от прошлых выборов (69,44% против 77,5%)", - отметила Жулдызай Искакова.

При этом, по словам эксперта, сравнительный анализ показывает, что показатель поддержки реформ Токаева возрос.

"На референдуме поправки, инициированные президентом Токаевым поддержали чуть более 6 миллионов избирателей, а уже на выборах его поддержали почти 6,5 миллионов избирателей. Это говорит о том, что уровень легитимности и принятия Токаева как главы государства в обществе достаточно высокий, и в этом году он подтвердился дважды. Что сейчас важно для казахстанстанцев? На мой взгляд, нужно ещё раз внимательно изучить программу Токаева, которую он представил перед выборами. Именно в программе представлено видение и курс президента на ближайшие 7 лет. По этой программе общество будет оценивать его эффективность в должности главы государства. Программа Токаева говорит о том, что курс на реформы будет продолжен. Там же обозначены конкретные индикаторы и цели, которые лягут в основу уже новых государственных программ и проектов. Каждый из аспектов, обозначенных в предвыборной программе Касым-Жомарта Токаева важен. И усиление защиты прав граждан, без которого нельзя построить справедливое государство, является одним из основных аспектов", - считает Жулдызай Искакова.