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Нельзя допускать популизм - президент обратился к депутатам
Токаев поручил повысить эффективность государственного управления и качество стратегического планирования, передает BaigeNews.kz.
Он отметил, что предвыборные обещания и программы теперь нужно последовательно и кропотливо воплощать в реальность. От этого зависит доверие граждан к институтам власти и их вера в реальность перемен.
"Ключевая роль в разработке и реализации реформ отведена государственным служащим. Поэтому на государственную службу нужно привлекать высокомотивированных и высококвалифицированных специалистов. Необходимо максимально открыть двери для талантливых управленцев и профессионалов из частного сектора. Нам следует перейти на более гармоничную, децентрализованную модель государственной службы. Нужно привыкнуть решать проблемы сразу на местах, не ожидая поручений сверху. Наряду с институциональными изменениями требуется коренная модернизация организационной культуры в государственных структурах", - сказал президент в своём выступлении.
В прошлом году началась важная работа по дебюрократизации деятельности государственного аппарата и нормотворческого процесса. Созданы необходимые условия для быстрого принятия качественных законов по наиболее значимым проблемам. Однако, надо признать, реальная дебюрократизация не произошла.
"Правительство медлит с принятием важнейших решений, которые вязнут в рутине бюрократии и многочисленных согласований между ведомствами, между правительством и администрацией президента. Министры опасаются принимать решения, перекладывают ответственность на коллег или подчиненных. Все это недопустимо. Критически важным фактором эффективности системы государственного управления выступает цифровизация. Помимо развития инфраструктуры электронного правительства, нужно также сфокусироваться на дальнейшей цифровизации представительной ветви власти. Электронный парламент и маслихаты всех уровней способны значительно укрепить доверие общества к власти. Одним из базовых условий результативности проводимых реформ является наличие полных и достоверных данных", - подчеркнул Токаев.
Реализация предлагаемых подходов потребует обновления законов о государственной службе, государственной статистике и государственных услугах. Он напомнил, что за последние годы в мире произошли беспрецедентные геополитические, экономические и технологические сдвиги. В этой связи ряд стратегических документов утратил свою актуальность. Поэтому депутатам предстоит провести полномасштабную ревизию "Стратегии развития Казахстана до 2050 года". Эта стратегия должна превратиться в документ, определяющий долгосрочное видение и ключевые приоритеты развития страны с учетом глобальных тенденций.
"Всегда следует помнить о главном: превыше всего интересы народа. Поэтому нельзя допускать популизм и отстаивать чьи-то частные цели. Парламент и маслихаты должны всегда взаимодействовать самым тесным образом, только так мы обеспечим последовательность в осуществлении государственной политики. Благодаря реформам значительно расширились полномочия депутатов, что в свою очередь, позволит центру своевременно реагировать на серьезные и масштабные проблемы, возникающие в регионах, которые не в силах решить местная власть. Претерпела изменения и работа двухпалатного парламента. Если раньше законопроект одобрялся мажилисом, а затем принимался сенатом, то теперь право принятия законов передано в ведение мажилиса. У мажилиса появились и другие полномочия, что позволило высшему представительному органу стать действительно влиятельным парламентом.Поэтому поддерживаю предложение передать этот зал для постоянной работы мажилиса", - резюмировал президент.
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