Нелепая смерть у ночного клуба Костаная: признанного невиновным снова будут судить

Дело о драке со смертельным исходом в Костанае никак не дойдёт до финала. В ходе происшествия погиб 37-летний Биржан Жунусов и спустя больше года по этому делу так никого и не осудили, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Почти сразу – ещё в конце прошлого года – на скамье подсудимых оказался сотрудник бара Игорь Фоминых. Но в феврале этого года городской суд Костаная его оправдал, усмотрев в его действиях самооборону. Аналогичный вердикт в апреле этого года вынесла и коллегия Костанайского областного суда после того, как родственники погибшего пытались обжаловать приговор. На этом в деле, казалось бы, должна быть поставлена точка. Ведь согласно законодательству, приговор суда первой инстанции окончательно вступает в силу либо спустя 15 дней после оглашения приговора, либо после рассмотрения областной коллегией, если за это время не появился протест. Протест появился, но коллегия оставила приговор суда первой инстанции, что уже большая редкость, так как уголовные дела со смертельным исходом обычно заканчиваются наказанием. Но в конце лета стало известно о протесте Генеральной прокуратуры, согласно которому сотрудника бара вновь будут судить.

"Костанайская областная прокуратура подала протест, а Генеральная прокуратура его поддержала, – прокомментировал этот момент адвокат подсудимого Константин Геращенко. – Такое бывает редко, поэтому для многих стало неожиданностью".

В связи с протестом Генпрокуратуры уголовное дело, по которому уже дважды выносили оправдательные приговоры, начали рассматривать с нуля в областном Костанайском суде. Суть дела сводится к тому, что в мае прошлого года Биржан Жунусов с компанией родственников и друзей пришёл в ночной клуб. Но их в него не пустили, так как они были в состоянии алкогольного опьянения. Во всяком случае, сам Жунусов еле держался на ногах, что позже подтвердила экспертиза, результаты которой есть в деле. Пьяная компания не согласилась с тем, что их не пускают в клуб, и завязалась драка. Сначала между охранником клуба и возмутившимися молодыми людьми, а затем за охранника вступился ди-джей Игорь Фоминых.

"Он нанёс удар Жунусову в голову, от которого тот упал на асфальт и получил травму, несовместимую с жизнью, – сообщил прокурор. – Подсудимый обвиняется по статье 104 УК РК – причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Родственники и друзья погибшего, некоторые из которых сами были участниками злополучной драки, настаивают на том, что Жунусова и охранника почти разняли, когда на него набросился Фоминых. И хотя никакой необходимости в продолжении драки уже не было, этот удар в голову и стал для него последним – от него Жунусов упал на асфальт и ударился головой. Позже в областной больнице он перенёс две операции, но так и не смог прийти в себя и умер в палате.

Супруга погибшего, которую признали потерпевшей по делу, заявила, что "никто не имеет права отнимать жизнь человека, поэтому подсудимого нужно строго наказать". Она также предъявила гражданский иск на небывалую сумму – 30 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда. Женщина обосновала иск тем, что муж был единственным кормильцем в семье. Сейчас она осталась одна с двумя малолетними детьми на руках, один из которых в связи с заболеванием нуждается в лечении и постоянном уходе.

Подсудимый и его адвокат категорически не согласны с версией обвинения. И настаивают на том, что парень просто защищался от компании пьяных молодых людей. И что суды первой и второй инстанции не зря пришли к выводу, что Фоминых пришлось применить необходимую самооборону. Сторона защиты также утверждает, что все эпизоды драки зафиксированы камерами видеонаблюдения, установленных возле клуба. И на них, по мнению адвоката подсудимого, чётко видно, что его подзащитный не наносил рокового удара, а погибший сам упал на асфальт, так как был сильно пьян.

Уверенности версии защиты придаёт и то, что сам подсудимый не признавал вину с самого начала и ни разу не принёс извинений родственникам погибшего, так как, по его мнению, он ничего не сделал. Во время нового рассмотрения дела, как получается, уже в третий раз подсудимый снова не признал ни вину, ни адресованный ему гражданский иск. К слову, у него тоже есть малолетний ребёнок, которому он выплачивает алименты.

Чем закончится третья попытка костанайских обвинителей осудить сотрудника бара за смерть человека – на этот раз при поддержке Генеральной прокуратуры РК – пока неизвестно. Но доводы в пользу назначения срока подсудимому должны быть железными, ведь за долгие месяцы разбирательства в суде уголовное дело изучили со всех сторон и не нашли повода для осуждения Фоминых. Новые доказательства можно было найти, если бы дело переквалифицировали на другую статью, считает адвокат подсудимого, но статья осталась прежней – причинение вреда, повлёкшее по неосторожности смерть человека. По словам прокурора, это статья небольшой тяжести и по ней можно получить от трёх лет ограничения свободы до трёх лет лишения свободы. За умышленное убийство предусмотрено наказание от восьми лет лишения свободы и выше.

Интриги делу добавляет и то, что обычного сотрудника ночного клуба защищает весьма известный в регионе и опытный адвокат Константин Геращенко. Он участник многих громких дел, которые заканчивались положительным исходом для его подзащитных.

В частности, ему практически удалось вытащить из тюрьмы экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова, которого осудили на 13 лет лишения свободы в колонии строго режима за получение многомиллионной взятки. Но спустя всего года Геращенко добился для него в Верховном суде РК снижения срока больше, чем в два раза – до 5 лет 8 месяцев лишения свободы и смягчения условий содержания. Ещё спустя время, уже в 2018 году, Ахметжанов оказался в местной колонии-поселении, но и этот срок благодаря Геращенко в итоге заменили на штраф. И из назначенных 13 лет строгого режима экс-аким в общей сложности не отсидел и трёх лет, что по сей день вызывает споры и недоумение у жителей областного центра.