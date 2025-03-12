Нелегалы строили ЖК в Караганде
Задержаны 39 граждан Таджикистана.
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В первый же день оперативно-профилактического мероприятия “Мигрант” в Карагандинской области выявлено более 100 нарушений законодательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе рейдов, проходивших на строительных площадках, заводах и в общежитиях, зафиксированы случаи незаконной трудовой деятельности и нарушения правил пребывания иностранных граждан.
В Караганде при поддержке сотрудников Управления по борьбе с экстремизмом задержаны 39 граждан Таджикистана, которые строили жилой комплекс, не имея при этом разрешения на работу в стране.
Также выявлено, что жительница Астаны подделала визу для гражданина Китая, в связи с чем возбуждено уголовное дело по статье, касающейся организации незаконной миграции.
С начала 2025 года из Казахстана выдворены 90 иностранных граждан, нарушивших миграционные правила.
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