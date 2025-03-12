  • 12 Марта, 17:26
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Нелегалы строили ЖК в Караганде

Задержаны 39 граждан Таджикистана.

Сегодня, 17:20
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 17:20
Сегодня, 17:20
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Фото: polisia.kz

В первый же день оперативно-профилактического мероприятия “Мигрант” в Карагандинской области выявлено более 100 нарушений законодательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе рейдов, проходивших на строительных площадках, заводах и в общежитиях, зафиксированы случаи незаконной трудовой деятельности и нарушения правил пребывания иностранных граждан.

В Караганде при поддержке сотрудников Управления по борьбе с экстремизмом задержаны 39 граждан Таджикистана, которые строили жилой комплекс, не имея при этом разрешения на работу в стране. 

Также выявлено, что жительница Астаны подделала визу для гражданина Китая, в связи с чем возбуждено уголовное дело по статье, касающейся организации незаконной миграции.

С начала 2025 года из Казахстана выдворены 90 иностранных граждан, нарушивших миграционные правила.

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